En tête du championnat et déjà qualifiées pour les quarts de finale de Ligue des champions, les Féminines du PSG se préparent à affronter Chelsea pour leur dernier match de l’année.

Ce jeudi (21h sur la chaîne Youtube de DAZN), les Féminines du PSG disputeront leur dernier match de l’année 2022. Leaders du championnat et déjà qualifiés pour les quarts de finale de l’UEFA Women’s Champions League, les Rouge & Bleu auront à coeur de finir sur une bonne note face à Chelsea, dans le cadre de la dernière journée de la phase de groupes. Et ce match face aux Londoniennes ne sera pas sans enjeu. En effet, les Parisiennes peuvent encore espérer accrocher la première place, mais devront battre par deux buts d’écart leurs adversaire suite à la défaite 0-1 lors de la confrontation aller.

« Nous ne sommes pas en vacances et le message a bien été transmis aux joueuses »

Et à la veille de ce match à Londres, Gérard Prêcheur s’est penché sur cette rencontre en conférence de presse. Et il espère que ses joueuses joueront sans calcul pour tenter d’accrocher la première place : « Je pense que les filles doivent jouer sans calculer. Si nous parvenons à mener au score, alors oui nous tenterons le tout pour le tout en essayant d’aller chercher un but supplémentaire pour terminer en tête du groupe », a déclaré le coach de 63 ans, dans des propos rapportés par le site officiel du club. « Nous ne sommes pas en vacances et le message a bien été transmis aux joueuses. Il y a deux risques pour la rencontre de demain. Le premier, c’est de se dire que nous sommes déjà qualifiées et que nous pouvons nous en contenter. Le deuxième, ce sont les vacances qui vont suivre. J’ai demandé à mes joueuses d’oublier ces deux facteurs là pour pouvoir se concentrer entièrement sur le match. »

