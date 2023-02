Mbappé, avalanche de buts…les chiffres après PSG / Lille

Hier après-midi, le PSG s’est imposé dans un match fou contre Lille (4-3). Une victoire, après trois défaites de suite, qui fait du bien. Kylian Mbappé a une nouvelle fois été performant dans cette rencontre et se rapproche d’Edinson Cavani.

Hier, le PSG et Lille s’affrontaient pour la 100e fois de son histoire. Une rencontre qui a une nouvelle fois été prolifique entre les Rouge & Bleu et les Dogues avec sept buts inscrits. Lors du match aller, 8 buts ont été inscrits (1-7). Cette double confrontation devient la plus prolifique, 15 buts, de la saison en Ligue 1 au 21e siècle, à égalité avec Guingamp / Lorient en 2001-2002. Double buteur lors de ce succès, Kylian Mbappé n’est plus qu’à trois buts de devenir le meilleur buteur de l’histoire des Rouge & Bleu.

Mbappé, spécialiste des ouvertures du score

Le numéro 7 du PSG a ouvert le score à 36 reprises en Ligue 1 depuis son arrivée à Paris en 2017. Il est leader dans cette statistique avec au moins sept de plus que tout autre joueur du championnat de France. Avec ce doublé, il a aussi atteint la barre des 150 buts en Ligue 1 (134 avec le PSG, 16 avec Monaco). Kylian Mbappé est impliqué sur 14 buts (8 buts, 6 passes décisives) contre Lille en Ligue 1. C’est sa deuxième meilleure performance derrière Montpellier (impliqué dans 15 buts).

Des chiffres dévoilés par Michel Kollar, l’historien du PSG sur le site internet du club de la capitale.