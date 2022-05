Kylian Mbappé a reçu le Trophée du meilleur joueur de la saison lors de la cérémonie des Trophées UNFP. Il a remporté la distinction pour la troisième fois de suite, un record. Mais l’attaquant du PSG était aussi nommé pour le titre de meilleur joueur du mois d’avril de Ligue 1. Lors du mois écoulé, il avait marqué neuf buts et délivré six passes décisives en six rencontres de championnat.

Pas de troisièmes trophées du joueur du mois pour Mbappé cette saison

Malgré ses statistiques impressionnantes, le numéro 7 du PSG n’a pas remporté la distinction. L’UNFP a dévoilé le nom du lauréat et il s’agit du Rennais, Benjamin Bourigeaud. Le milieu offensif breton a marqué trois buts et délivré deux passes décisives en avril. Le troisième nommé était l’attaquant de Nice, Andy Delort. Cette saison, Kylian Mbappé avait remporté le trophée du joueur du mois en août et en février.