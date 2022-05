Kylian Mbappé réalise très certainement la meilleure saison de sa carrière. Avec le PSG, il a participé à 44 matches toutes compétitions confondues pour 35 buts et 19 passes décisives. Depuis le début de la saison, il porte les Rouge & Bleu et pourrait devenir le premier joueur de l’histoire de la Ligue 1 à terminer meilleur buteur et meilleur passeur lors d’une même saison. En avril, il a été très performant sur les terrains du championnat de France. En six matches, il a marqué neuf buts dont un triplé contre Clermont et deux doublés (Lorient et Strasbourg). Il a également offert six passes décisives dont un triplé contre Lorient et un doublé contre Clermont.

Jamais deux sans trois pour Mbappé ?

Des performances qui lui permettent d’être nommé pour le titre de meilleur joueur du mois d’avril de Ligue 1. L’attaquant du PSG est en concurrence avec l’attaquant de Nice, Andy Delort et le milieu de terrain de Rennes, Benjamin Bourigeaud. Déjà titré en août et février, Kylian Mbappé va-t-il faire la passe de trois ? Pour voter pour lui, c’est par ici.