Kylian Mbappé est le nouveau capitaine de l’Équipe de France. Une prise de pouvoir ponctuée par un doublé retentissant et une passe décisive lors de la victoire des Bleus face au Pays-Bas ce vendredi soir.

C’était un choix très important et hautement symbolique. Après la retraite internationale d’Hugo Lloris, Didier Deschamps avait la lourde tâche de désigner le nouveau détenteur du capitanat tricolore. Et c’est finalement Kylian Mbappé qui a hérité du brassard.

Lizarazu valide le choix de Deschamps

La nouvelle a été rendue officiel en début de semaine et s’est conclue sur une prestation XXL de la part du principal intéressé face au Pays-Bas. En effet, le joueur du PSG s’est offert une copie de haute volée lors de la première journée des qualifications à l’Euro 2024 en offrant l’ouverture du score à Antoine Griezmann et en inscrivant un doublé. Autant d’éléments, plus une attitude exemplaire, qui font dire à Bixente Lizarazu, présent sur le plateau de Téléfoot, que Didier Deschamps ne s’est pas trompé. « Il a été très malin en conférence de presse par rapport à Antoine Griezmann. Puis sa passe décisive pour ce même Antoine Griezmann. Il suffisait de ce geste pour que tout se calme. Il n’y a pas eu d’influence sur son jeu puisqu’il a été aussi bon qu’à l’accoutumée. Je pense que Didier Deschamps a fait le bon choix. Il emmène ses coéquipiers. »