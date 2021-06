Mbappé joueur de l’Equipe de France préféré des Français

L’Equipe de France a une très belle sélection pour l’Euro. Une équipe que plusieurs joueurs des Bleus estiment qu’ils ont la meilleure équipe du monde. Ce samedi, RTL a dévoilé un sondage sur les joueurs de l’Equipe de France et leur popularité. Kylian Mbappé reste le joueur préféré des Français de la sélection avec 24%. Il devance Antoine Griezmann (18%) et N’Golo Kanté (13%). Mais ce dernier truste la première place chez les amateurs de football avec 24%. Il devance de peu Kylian Mbappé (23%). Antoine Griezmann complète le podium (15%). Presnel Kimpembe figure dans ce sondage à la 13e place chez les Français (1%) et la 12e chez les amateurs de foot.

L’enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mercredi 2 et jeudi 3 juin 2021 auprès d’un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 420 amateurs de football.