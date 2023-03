Avec un Mbappé historique, le PSG s’impose face au FC Nantes

Ce samedi soir (21h sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360), le PSG accueillait au Parc des Princes le FC Nantes à l’occasion de la 26e journée de Ligue 1. L’occasion pour les Parisiens d’engranger de la confiance avant la Ligue des champions.

Avant son huitième de finale retour face au Bayern Munich, le PSG devait faire le boulot contre le FC Nantes, 13e de Ligue 1. Et pour peaufiner les réglages dans son 3-5-2, le coach parisien, Christophe Galtier, avait décidé d’aligner une équipe compétitive et très proche de celle qui pourrait être alignée face aux Bavarois mercredi prochain. Suspendu, Marco Verratti était supplée par Warren Zaïre-Emery dans l’entrejeu.

Le résumé du match

Très en jambe dès le début de la rencontre, le PSG a surfé sur sa bonne performance face à l’Olympique de Marseille. En maîtrise pendant 30 minutes, le leader du championnat a rapidement mené par deux buts grâce à une réalisation de Lionel Messi (1-0, 12′), plus prompt que Nicolas Pallois sur un centre de Nuno Mendes, et à un but contre son camp du latéral nantais, Jaouen Hadjam, bien mis sous pression par Nordi Mukiele (2-0, 17′). Mais comme face au LOSC il y a deux semaines, les Parisiens ont laissé les Canaris revenir. Sans pour autant se montrer dangereux, les Nantais sont parvenus à égaliser en profitant d’un Gigio Donnarumma fébrile et fautif sur le premier but (centre-tir) de Ludovic Blas (2-1, 31′). Par la suite, Ignatius Ganago a égalisé d’une tête lobante sur corner (2-2, 38′). Une égalisation frustrante pour les Rouge & Bleu à la pause.

Dans une seconde période un peu ennuyeuse pendant une quinzaine de minutes, le PSG a finalement réussi à reprendre l’avantage. Sur un excellent centre de Kylian Mbappé, Danilo Pereira n’a laissé aucune chance à Alban Lafont (3-2, 60′). Par la suite, les Rouge & Bleu ont perdu sur blessure Nordi Mukiele et Marquinhos. De son côté, Kylian Mbappé était à la recherche de ce fameux but, mais à longtemps buté sur le portier nantais. Et dans les dernières secondes, après un excellent travail de Timothée Pembélé, le champion du monde 2018 a marqué l’histoire du club en marquant son 201e but au PSG en 247 matches et en devenant l’unique meilleur buteur du club (4-2, 90+2). Une victoire compliquée mais qui permet au PSG de prendre provisoirement 11 points d’avance en tête du championnat et d’emmagasiner de la confiance avant le déplacement à Munich.

Le fil du match

0′ Après une minute d’applaudissements en hommage à Just Fontaine, le coup d’envoi est donné par les Parisiens. Bon match à tous !!!!

1′ À noter que Marquinhos évolue au poste d’axial gauche et Danilo axial droit

5′ Pour le moment, les Parisiens n’arrivent pas à trouver de faille dans le bloc très bas des Nantais

7′ Premier corner pour le PSG et première situation dangereuse. Sur un centre de Nuno Mendes, Mbappé tente un geste mais Lafont reste vigilant. Le Français était de toute façon signalé en position de hors-jeu.

10′ Pour le moment, les Rouge & Bleu tentent de trouver la faille sur le côté gauche Nuno Mendes-Mbappé. Mukiele est très peu sollicité à droite.

11′ Trouvé dans la surface sur un centre de Mukiele, Messi voit son tir être contré par la défense du FCN

12′ BUTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG (1-0) de Lionel Messi. Décalé sur son côté gauche par Fabian Ruiz, Nuno Mendes voit son centre être dévié par Centonze. Plus réactif que Pallois, Messi trompe du bout du pied Lafont

16′ Les Parisiens sont en jambe depuis le début du match et n’hésitent pas à combiner

17′ BUTTTTTTT POUR LE PSG (2-0). Après un petit cafouillage dans la surface de Nantes, le ballon revient sur Nuno Mendes qui frappe. Lafont détourne mais Hadjam, sous la pression de Nordi Mukiele, pousse le ballon dans ses propres buts.

19′ Après une nouvelle offensive du PSG menée par Vitinha et Mukiele, le ballon revient dans les pieds de Messi à l’entrée de la surface. L’Argentin tente un piquée instantané mais Lafont est vigilant.

21′ Belle défense de Castelletto devant Kylian Mbappé. Le numéro 7 avait été lancé dans la profondeur par Messi

23′ Nuno Mendes est constamment dangereux dans la profondeur

Bonne intensité dans ce début de match, ça fait plaisir à voir ! 💪 #PSGFCN — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 4, 2023

26′ Les joueurs de Christophe Galtier font bien circuler le ballon. De son côté, Danilo Pereira réussit une belle percée dans la défense mais il n’est pas suivi et son centre ne trouve pas preneur

28′ Mukiele reste au sol après un contact avec Pallois. Après plus d’une minute sans que le jeu ne se soit arrêté, l’ancien du RB Leipzig se relève et revient à son poste

31′ Les Nantais réduisent la marque (2-1). Sur le côté gauche, Ludovic Blas profite de l’anticipation de Donnarumma pour tromper directement le portier italien, qui n’a pas la main assez ferme pour retirer le ballon

33′ Quelle belle combinaison entre Marquinhos, Nuno Mendes et Messi. La Pulga tente une frappe lointaine, mais ça passe au-dessus.

34′ Le PSG est directement reparti vers l’avant après la réduction de l’écart

36′ Nouvelle frayeur de Donnarumma. Sur une frappe lointaine et flottante de Mollet, le portier italien repousse mal le ballon et met en danger son équipe.

38′ Egalisation du FC Nantes (2-2). Sur un corner, qui ne devait pas exister, Ganago coupe d’une tête arrière au premier poteau et lobe Donnarumma.

39′ Encore un nouveau but encaissé sur coup de pied arrêté, c’est rageant… Le positionnement de Donnarumma n’est pas très claire sur cette égalisation.

45′ Sur une passe de Messi, Mbappé tente de tromper en force Lafont mais ce n’est pas cadré.

45′ C’est la pause (2-2). Comme face au LOSC, le PSG a rapidement mené de deux buts, mais avec un Donnarumma très fébrile, les Nantais ont égalisé sans se montrer réellement dangereux.

C’est fou comme cette équipe aime se mettre en difficulté … on n’a vraiment pas le droit au bonheur #PSGFCN — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 4, 2023

45′ La deuxième période débute

48′ Les Parisiens mettent la pression dès ce début de seconde période

51′ Très bon tacle de Marquinhos dans son duel avec Blas

51′ Dommage !!! Sur une très belle passe de Messi, Mukiele se présente face à Lafont mais décide finalement de servir Mbappé. Son centre est manqué.

57′ Centre d’Hadjam, Donnarumma se saisit du ballon

58′ Frappe lointaine de Vitinha. Lafont se détend au sol et détourne en corner.

60′ BUTTTTTTTTT POUR LE PSG DE DANILO (3-2). Sur le corner qui suit, le ballon revient sur Mbappé dans le coin droite de la surface nantaise. Le Français délivre un excellent centre sur la tête de Danilo, qui trompe Lafont. Le Portugais est célébré par le Parc

61′ Ganago tente une frappe de loin, mais Donnarumma reste vigilant

62′ Penalty pour le PSG après une faute indiscutable de Hadjam sur Mukiele, suite à une nouvelle passe incroyable de Messi. Le latéral reste au sol après s’être fait marcher sur le talon

64′ La VAR est en cours d’utilisation pour savoir l’endroit de la faute.

66′ Finalement, ce sera un coup franc pour le PSG. De son côté, Mukiele revient sur le terrain

67′ Sur le coup franc excentré, Messi tente de tromper Lafont, mais le portier français détourne la frappe.

68′ QUEL RETOUR DE NUNO MENDES face à Ganago

68′ Excellent coup franc obtenu par Zaïre-Emery après une remontée de balle

70′ Mukiele cède sa place à Carlos Soler. L’Espagnol joue pour l’instant piston droit

73′ Nouvelle tuile pour le PSG. Marquinhos boîte et demande le changement

73′ Sur une frappe lointaine, Mbappé tente de tromper Lafont mais ça frôle le poteau

74′ Profitant d’une passe de Messi, Zaïre-Emery se présente dans la surface et frappe. Lafont s’interpose.

76′ Marquinhos a ressenti une douleur à la hanche droite. El Chadaille fait son entrée en jeu. Le Brésilien rentre directement au vestiaire. Mbappé récupère le brassard de capitaine

77′ Petit festival technique de Messi, mais la frappe de la Pulga manque de puissance et de précision pour tromper Lafont

77′ Ganago proche de l’égalisation après un centre en retrait de Simon. L’attaquant nantais voit sa frappe frôler le poteau de Donnarumma, qui semblait sur la trajectoire. Le PSG doit se reconcentrer après les sorties de Mukiele et Marquinhos.

82′ Messi régale techniquement aujourd’hui

85′ Belle défense de Ruiz devant Simon

86′ Zaïre-Emery cède sa place à Timothée Pembélé

87′ Excellent coup franc obtenu par Mbappé. Le Français s’en charge et cadre mais Lafont capte le ballon

90′ Cinq minutes de temps additionnel

90+1 Mbappé tente de marquer son but, mais Lafont s’interpose encore !!!

90+2 CETTE FOIS-CI C’EST LA BONNE. Sur excellent travail de Pembélé, Mbappé trompe Lafont d’une frappe en pivot. Le Français entre définitivement dans la légende du PSG avec son 201e but et devient l’unique meilleur buteur de l’histoire du club.

90’+5 C’est terminé. Avec un Mbappé historique, le PSG s’impose dans la douleur face au FC Nantes (3-2). Les Rouge & Bleu enchaînent une troisième victoire d’affilée en Ligue 1 et prennent provisoirement 11 points d’avance. Les joueurs de Christophe Galtier arrivent en confiance avant le déplacement à l’Allianz Arena.

C’EST FAIT ‼️ KYLIAN MBAPPÉ 🇫🇷 DEVIENT AVEC CE 201e BUT, LE SEUL MEILLEUR BUTEUR DE L’HISTOIRE DU PARIS SAINT-GERMAIN ET DÉPASSE DONC EDINSON CAVANI 🥇❤️💙‼️



🎨 @canalsupporters #PSGFCN pic.twitter.com/4XRFfmBdW4 — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 4, 2023

La feuille de match de PSG / Nantes

26e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21h00 – Diffuseurs : Canal+ Foot et Canal+ Sport 360 – Arbitre : Jérémy Stinat – Assistants : Christophe Mouysset et François Boudikian – Quatrième arbitre : Alexandre Perreau Miel – VAR : Benoît Bastien et Marc Boullengier – Buts : Messi (12′), Hadjam (17′, csc), Blas (31′), Castelletto (38′) – Carton : Hadjam (63′), Girotto (69′)