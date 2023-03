Le PSG s’est imposé contre Nantes ce soir lors de la 26e journée de Ligue 1 (4-2). Mais les Parisiens ont une nouvelle fois vu leur adversaire revenir au score après avoir mené de deux buts. Christophe Galtier regrette ce nouveau trou d’air de son équipe.

« Inquiet, oui et non. On est en train de revivre un peu l’histoire de Lille. On fait une très belle entame de match. On ouvre le score, on fait le break et patatrac on a 15-20 minutes d’absence où on a redonné de l’espoir à Nantes. 2-2 à la mi-temps alors que l’on a réalisé une belle entame de match et que l’on a bien joué jusqu’à la 27e minute de jeu. Il y a eu une bonne maîtrise. Comme on a démarré fort, évidemment qu’il y avait besoin de trouver un second souffle parce que l’on a énormément pressé et essayé d’étouffer l’adversaire. […]À 2-2, vous relancez une équipe qui semblait k-o à un certain moment, lance le coach du PSG pour Canal Plus. En deuxième période, on est arrivé à reprendre l’ascendant dans un match beaucoup plus ouvert. On a des petits bobos quand même. Nordi Mukiele est sortie avec un coup sur le tendon d’Achille. On a Marquinhos, qui a eu un problème au niveau des cotes. C’est un coup. On finit quand même le match avec le petit Pembélé qui n’avait pas joué depuis très longtemps. El Chadaille qui est très jeune, et Warren sur le terrain. On pioche de partout pour garder de l’énergie. Et il en faudra dans quatre jours. On me voit un peu soucieux parce que cela fait deux fois que cela se renouvelle coup sur coup ici au Parc. Et que mercredi, on aura pas le droit à une minute de relâchement. Il faudra jouer notre va-tout avec beaucoup de cœur, d’envie et de détermination mais sans aucun relâchement parce qu’à ce niveau-là, ça ne pardonnera pas. Il vaut mieux que cela arrive maintenant. Il ne faut pas que cela arrive dans ces grands rendez-vous parce que l’on a envie de faire quelque chose. »

L’entraîneur du PSG qui a enfin encensé Kylian Mbappé, qui est devenu seul meilleur buteur de l’histoire des Rouge & Bleu. Pour lui, c’est le meilleur attaquant du monde.

« C’est le meilleur attaquant au monde. On a vu rapidement qu’il allait aller le chercher ce record, qu’il était obnubilé pour marquer au moins ce but-là. Il écrit une grande page de l’histoire du Paris Saint-Germain. Il écrit aussi une grande page du football français, international. C’est à mes yeux, le plus grand attaquant du monde. On est heureux de l’avoir à Paris et heureux qu’il soit dans notre championnat.«