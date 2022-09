Le Paris Saint-Germain s’est imposé contre la Juventus ce mardi soir au Parc des Princes (2-1) pour son entrée en lice en Ligue des Champions. Le club de la capitale prend donc l’ascendant sur son principal rival dans le groupe H et le match a été marqué par deux superbes réalisations de Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé désigné but de la semaine par l’UEFA !

Alors qu’il poursuit sur la même dynamique que la saison dernière avec 7 buts inscrits en 5 matchs dans cet exercice 2022/2023, la pépite de Bondy continue d’impressionner la planète foot en inscrivant son deuxième doublé consécutif. Les hommes de Christophe Galtier ont rapidement trouvé la faille grâce à son inévitable buteur français. Servi par une merveille de louche de Neymar, le champion du monde 2018 a fusillé le gardien de la Vielle Dame dans une ambiance des grands soirs pour ouvrir la marque. Nommé parmi les plus belles réalisation de cette journée de C1, ce but de Kylian Mbappé a été désigné « goal of the week » en Champions League par l’UEFA ! Quelques minutes plus tard, l’international français inscrira un autre magnifique but suite à une belle action collective avec Marco Verratti et Achraf Hakimi. Cette combinaison aurait pu aussi être nommée, tant l’exécution de celle-ci était quasiment parfaite. Rendez-vous dans 6 jours pour la deuxième journée de la compétition face au Maccabi Haïfa, l’occasion pour le numéro 9 Rouge & Bleu de rejoindre Edinson Cavani à la tête du classement des buteurs dans l’histoire du club de la capitale en Coupe d’Europe en cas de nouveau but inscrit.