Danilo : « Je donne tout pour cette équipe, ce club-là »

Quatre jours avant le huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich, le PSG s’est imposé contre Nantes lors de la 26e journée de Ligue 1 (4-2). Encore une fois performant, Danilo Pereira a marqué un but important. Le Portugais a salué la performance de son équipe même s’il regrette les deux buts encaissés.

« On a réalisé une belle performance malgré les deux buts concédés »

« Je pense que l’on a réalisé une belle performance malgré les deux buts concédés. C’est un manque d’attention. Après le deuxième but, on s’est un peu relâché et quand on est comme ça en Ligue 1, on donne de l’espoir à notre adversaire et c’est dangereux, indique le numéro 15 du PSG pour Canal Plus. Nantes était bien sur le terrain, ils ont mérité de marquer ces deux buts. Après, on est revenu dans le match et on a encore marqué deux buts. Ovationné par le public ? Je travaille pour ça. Je donne tout pour cette équipe, ce club-là. C’est mon état d’esprit. Je veux continuer comme ça. Marquinhos ? C’est sûr qu’il sera-là. C’est un guerrier. C’est un coup mais c’est bon.«