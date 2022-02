Après sa défaite en finale en 2019, la sélection du Sénégal avait une nouvelle fois l’occasion de marquer l’histoire de son pays ce dimanche soir. En effet, la formation d’Aliou Cissé affrontait l’Egypte en finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 (20h sur beIN SPORTS 1 et TMC) avec pour objectif de remporter son premier trophée dans cette compétition. Et pour cette rencontre, le sélectionneur des Lions de la Teranga pouvait compter sur son homme en forme en défense, Abdou Diallo. Le Parisien était aligné aux côtés de Kalidou Koulibaly en défense centrale. De son côté, Idrissa Gueye était titulaire au milieu de terrain tandis que Sadio Mané représentait l’arme offensive numéro une de sa sélection. En face, les Pharaons pouvaient compter sur Mohamed Salah.

Dans un match fermé, avec entre autres un pénalty manqué par Sadio Mané, les deux équipes se sont retrouvées aux tirs au but sur un score nul et vierge. Les Egyptiens auront raté deux pénaltys lors de cette séance, grâce aussi à un bel arrêt d’Edouard Mendy. Sadio Mané ne tremble pas (une deuxième fois) et permet à sa nation de remporter sa première CAN ! Bravo à nos deux Parisiens, Abdou Diallo et Idrissa Gueye, qui reviendront dans la capitale française avec une ligne supplémentaire dans leur palmarès.