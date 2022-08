Alors que le PSG cartonne depuis le début de la saison avec trois victoires en autant de rencontre, 14 buts inscrits et un jeu spectaculaire, depuis plus de 24 heures l’attention est porté sur de “l’hors terrain”. En effet, de nombreux observateurs et supporters ont pu voir ce samedi un Kylian Mbappé “boudeur” sur la pelouse du Parc des Princes, lui qui n’a pas marqué son penalty et n’a pas pu tirer le second, laissant Neymar inscrire son premier but de la rencontre. Le Brésilien qui s’est fait aussi remarquer pour avoir “liké des tweets” affirmant qu’il devrait être le “tireur numéro 1” des penalties. Cette situation qui a fait beaucoup jaser… devrait néanmoins très rapidement se calmer.

Les joueurs veulent calmer la situation

En effet selon les informations de RMC Sport, et son journaliste Arthur Perrot, Kylian Mbappé aborderait cet épisode avec “beaucoup de tranquillité” et se prépare déjà à reprendre l’entraînement, “avec le sourire”. On explique du côté du numéro 7 Rouge & Bleu “qu’aucune surenchère ne sera faite.” Mêmes échos dans le clan Neymar, qui souhaite temporiser les choses. Son entourage “ne doute pas un instant que le grand public réalisera que les deux hommes sont toujours proches et que les commentaires faits ces dernières heures sont faux” révèle RMC Sport. Le Paris Saint-Germain souhaite, lui, gérer cette histoire en utilisant la méthode douce tout en restant « juste ». Le board parisien révèle qui préfère devoir faire face à “des joueurs de caractères plutôt qu’à des joueurs moins expressifs.” Une réunion entre Neymar, Mbappé, Christophe Galtier et le conseiller sportif Luis Campos devrait être organisée dès le retour à l’entraînement pour définitivement aplanir les choses.