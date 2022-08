Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 15 août. Un PSG qui peut devenir historique, les pénalties au PSG toute une histoire, la « brouille » Neymar – Mbappé et sa résolution à venir…

Le Parisien fait un point sur les records que peuvent aller chercher le PSG cette saison. Déjà, avec ses dix buts inscrits en deux rencontres, le Paris Saint-Germain soigne son goal-average, et réalise par la même occasion un début de saison inédit tant grâce à cette pluie de buts, que par cette première place au classement acquise dès son entrée dans la compétition. Cependant, malgré ces faits inédits, le PSG peut cette saison espérer réaliser une autre performance jamais réalisée dans l’histoire du club Rouge & Bleu. En effet, le club de la capitale a l’occasion en 2022-2023 de passer toute la saison à la première place du classement de Ligue 1 Uber Eats, une performance qui deviendrait alors historique. Dans ce domaine, le club de la capitale a déjà passé 37 journées de championnat consécutives à la première place (2015-2016 & 2018-2019). Malgré l’acquisition de son dixième titre de champion de France, le PSG peut encore trouver des records à réaliser à l’échelle nationale. En effet, en plus de s’installer sur la première marche du podium tout au long de la saison, les hommes de Christophe Galtier ont également la possibilité de devenir l’équipe ayant marqué le plus de points dans l’élite (96), et d’engranger le plus de victoires sur une saison (30), deux records détenus par le Paris Saint-Germain lui-même. Par ailleurs, depuis Reims en 1961, jamais un club n’avait inscrit 10 buts en deux journées championnat de première division française. Une performance qui pourrait lancer le PSG dans la quête du record de but inscrit sur une saison : RC Paris, 118 buts en 1960.

Dans son édition du jour, Le Parisien écrit que “le premier nuage dans le ciel de cette saison 2022-2023 du PSG” est arrivé ce samedi face à Montpellier (5-2). Après cette rencontre “le compte Twitter de Neymar a presque autant fait parler de lui que sa performance sur le terrain. En cause, plusieurs mentions « J’aime » sur des messages qui ont loué sa qualité de tireur de pénaltys et… vivement critiqué son coéquipier Kylian Mbappé pour sa tentative manquée (23e)” relate le quotidien. « Maintenant c’est officiel, c’est Mbappé qui tire les pénaltys au PSG, avance l’un des messages likés par le Ney, en Brésilien dans le texte. Clairement, c’est une affaire de contrat, car dans aucun club au monde qui a Neymar il ne serait le deuxième tireur, aucun ! Il paraît qu’à cause du contrat, Mbappé est le propriétaire du PSG ! ». Un autre, dans le même ton : « Aujourd’hui avec le PSG, Neymar a marqué et HUMILIÉ le gardien (encore une fois) sur pénalty. Mbappé, en revanche, a TRÈS mal frappé et a manqué. Après le match, l’entraîneur a déclaré que Mbappé serait le principal frappeur de l’équipe pour la saison. Une absurdité ! »

Cette action est jugée comme tout sauf anecdotique même si en interne, on assure être attentif à la situation et veiller à se servir de ce genre d’événements pour “renforcer la cohésion du groupe, afin que ce genre de frustrations se dirige plutôt vers les adversaires que vers les coéquipiers”. Kylian Mbappé a ostensiblement montré son agacement sur plusieurs actions, et les « likes » de Neymar, ont, en tout cas, énormément été commentés sur les réseaux sociaux : autant pour sa performance que pour les tweets likés, « Neymar » était la première tendance sur Twitter en France ce dimanche. La gestion de la hiérarchie des tireurs de penalty sera attendue par la direction Rouge & Bleu. Dans son effectif, Paris dispose de quatre tireurs d’exception. Toutes compétitions confondues, Mbappé affiche un taux de réussite de 80 % dans l’exercice (20 sur 25), Neymar possède un meilleur chiffre (70 sur 85, 82 %), Messi en a inscrit plus de 100 en carrière (104 sur 134, 77 %), mais le leader étant… Sergio Ramos (30 sur 35, 85 %)., qui en avait même tiré avec réussite face à Quevilly-Rouen en présaison.

La brouille entre Neymar et Mbappé est aussi largement évoqué dans L’Équipe du jour avec ces multiples questions : Est-ce une simple et nouvelle péripétie d’un « penaltygate » ? Ou alors le quotidien banal d’un club comme le PSG ou encore une spécialité parisienne de se planter une aiguille dans le pied quand tout semble aller ? Après sa large et belle victoire face à Montpellier, on retient davantage l’histoire du penalty entre Neymar et Mbappé.

Le journal sportif rapporte que “tout au long de la semaine, Mbappé a traîné une forme de spleen ostensible au centre d’entraînement de Saint-Germain-en-Laye. Ses coéquipiers et le staff ont bien perçu une gêne, sans en connaître les raisons. Une sensation qui s’est poursuivie sur le terrain, samedi, avant qu’on apprenne que l’attaquant était perturbé par des soucis d’ordre personnel.” Le fait que Neymar se saisisse du ballon pour le second penalty est jugé comme étant “la goutte d’eau.” L’attitude de Mbappé sur le deuxième penalty, qui était réservé à Neymar comme l’a annoncé Christophe Galtier en conférence de presse n’a pas forcément plu au Brésilien.

L’Équipe révèle que dans l’entourage du numéro 10 Rouge & Bleu, “on ne souhaitait pas en rajouter. Tout juste s’étonnait-on des pouvoirs accordés à Mbappé dans le club. Mais personne ne niait le fait que l’attaquant brésilien ne pouvait durablement être considéré comme un joueur lambda, au service du Français, surtout s’il maintient ce niveau de performance.”

Depuis plusieurs mois, Kylian Mbappé pointait du doigt quelques largesses dans l’attitude de l’Auriverde au quotidien “ce qui avait le don de l’irriter”. Même s’il ne l’a pas demandé, Mbappé “n’aurait pas été contre l’idée d’un départ de Neymar cette saison.”

Le quotidien sportif analyse le fait que le PSG ait donné autant de pouvoir à Mbappé lors de sa prolongation a involontairement toucher l’orgueil de Neymar (et de Messi) et replacer ses deux étoiles sud-américaines sur des sommets.

Quel avenir dans ce dossier ? Le Paris-Saint-Germain compte gérer ce « problème » en utilisant “la méthode douce” et veut éviter d’en faire une affaire. Un intime du club a confié à l’Equipe : « Nous allons discuter avec les joueurs mais pour nous, ce n’est pas un sujet. Il vaut mieux voir des compétiteurs qui ont faim comme ça, plutôt que des joueurs qui perdent des matches et n’y accordent aucune importance. »

Les deux joueurs vont se parler, avec Christophe Galtier et Luis Campos, pour passer rapidement à autre chose. Du côté de Mbappé, on n’entend pas surenchérir. Pour le Français, l’histoire concerne Neymar et le club. De son point de vue, si le Brésilien conteste certaines décisions, c’est avec la direction sportive et le staff qu’il doit discuter.

Neymar est le seul membre de l’effectif du Paris Saint-Germain à être présent dans le onze type de la 2e journée de L’Équipe. Il est par ailleurs le joueur avec la note moyenne la plus haute de la Ligue 1 depuis le début de cette saison avec 8,5/10 devant Sotoca (7,5/10).