Mbappé-Neymar, une relation entre complicité et distance

Kylian Mbappé et Neymar ont rejoint le PSG lors du même mercato, celui de l’été 2017. Très vite, on a pu voir leur complicité sur le terrain. Les deux joueurs s’entendant très bien en dehors. Mais au fil des années, les relations entre les deux stars des Rouge & Bleu ont changé. Comme l’a expliqué le numéro 7 parisien parisien en conférence de presse avant le match contre la Juventus Turin, « on a toujours eu une relation comme ça, basée sur le respect, mais parfois avec des moments plus froids et plus chauds. C’est la nature de notre relation qui est comme ça. » Avant d’indiquer qu’il avait « beaucoup de respect pour le joueur qu’il est. » Goal a fait un point sur les relations entre le Français et le Brésilien.

L’exemple du match contre Montpellier

Le média sportif, via son journaliste Marc Mechenoua, indique que leur relation oscille entre complicité et distance, sourires ou agacements. Pour appuyer son propos, il revient sur le match de Montpellier du 13 août dernier (5-2). Après un premier penalty raté par Kylian Mbappé, le PSG en obtient un deuxième. « C’est au tour de Neymar, comme le prévoit le système installé par Christophe Galtier, de tirer. Mais l’ancien Monégasque, frustré par son premier raté, tente sa chance et vient parler à l’oreille de l’ex-Barcelonais afin de tirer à nouveau. Calmement, Neymar confirme qu’il souhaite tirer avant de transformer avec la facilité qu’on lui connaît. » Selon Goal, le retour au vestiaire a été animé entre les deux joueurs. Il aurait même fallu l’intervention de Marquinhos, Sergio Ramos et Lionel Messi « pour que la situation ne s’envenime pas.«

Marco Verratti et Sergio Ramos tente d’apaiser les choses

« Dans ce tableau pas forcément des plus idylliques, certains joueurs comme Marco Verratti et Sergio Ramos tentent d’apaiser les choses« , explique Marc Mechenoua. L’Italien a notamment été voir Mbappé pour lui demander de laisser Neymar tirer le penalty contre Monaco. « Malgré ces épisodes, l’impression globale sur le terrain reste celle d’une entente qui statistiquement fonctionne toujours aussi bien« , conclut Goal. En effet, Neymar a offert trois passes décisives à Mbappé alors que ce dernier a offert un but au Brésilien contre Lille, même si cela n’a pas été considéré comme une passe décisive.