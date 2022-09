Pas d’animosité entre Mbappé et Neymar après PSG / Juve

Mardi soir, le PSG a parfaitement lancé sa campagne européenne en s’imposant contre la Juventus Turin (2-1). Auteur d’un doublé, Kylian Mbappé a été l’homme de cette rencontre contre les Italiens. Mais une action fait encore beaucoup parler. Lancé en profondeur par Lionel Messi, l’attaquant a pris la défense turinoise de vitesse et s’est présenté face au gardien mais il n’a pas réussi à cadrer sa tentative. Lors de sa percée, il aurait pu transmettre le ballon à Neymar.

Pas de soucis entre Neymar et Mbappé

À l’issue du match, il avait expliqué : « J’ai raté beaucoup de buts dans ma vie, je vais en marquer beaucoup et en rater beaucoup. Ce sont des faits de jeu. Ce n’est pas en ratant qu’on pénalise son équipe, c’est en repensant aux ratés. » Ce dimanche, Téléfoot est revenu sur la victoire du PSG contre la Juventus. Et selon les informations de l’émission dominicale, il n’a pas eu d’animosité entre l’international français et le Brésilien à l’issue de cette rencontre de Ligue des Champions.