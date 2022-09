Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 23 septembre 2022. La victoire de l’équipe de France avec un Kylian Mbappé décisif, l’attaquant du PSG dans un rôle différent de celui en club, Kheira Hamraoui veut poursuivre chez les Rouge & Bleu et retour sur les propos de Christophe Galtier lors du festival « Demain le Sport ».

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à la victoire des Bleus face à l’Autriche (2-0) en Ligue des Nations, en mettant en avant l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé. Titulaire dans le onze de Didier Deschamps, le numéro 10 de l’équipe de France a inscrit le premier but du match. La victoire était impérative pour l’EDF afin de ne pas être reléguée en Ligue B dès ce jeudi soir. Surtout, l’équipe de France met fin à sa série de 4 matches sans victoire. Ce succès « éclaircit un peu cet horizon, et beaucoup quelques autres, à deux mois de l’entrée des Bleus en lice à la Coupe du monde face à l’Australie. » Avec une équipe renouvelée, Didier Deschamps a su donner un vent de fraîcheur à sa formation mais a notamment pu compter sur son attaque de 2018 composée de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Olivier Giroud. Le trio a su combiner « avec en point d’orgue trois occasions entre une grosse minute (26e et 27e), un une-deux Mbappé-Giroud, une remise de Giroud pour Griezmann et une frappe de Mbappé. »

Le quotidien sportif fait un focus sur la performance de Kylian Mbappé, qui a ouvert le score pour sa sélection. Placé aux côtés d’Olivier Giroud dans le 3-4-1-2 de Didier Deschamps, l’attaquant du PSG « a sans doute réalisé sa prestation la plus complète depuis le début de saison. Est-ce le système à deux attaquants devant un numéro 10 ? Ses coéquipiers, peut-être ? Ou alors la perspective prochaine de la Coupe du monde ? À moins que ce soit un peu tout en même temps », se demande L’E. Sur le terrain, le joueur de 23 ans a dégagé une attitude différente, « comme s’il était libéré d’un poids, affranchi d’une pression incommodante. » Sur ses 14 dribbles tentés hier au Stade de France, le champion du monde en a réussi 7, soit sa meilleure performance dans ce domaine depuis la demi-finale contre la Belgique lors de la Coupe du monde 2018. Dès le début du match, l’attaquant français a montré son implication et sa disponibilité pour le bien du collectif. Même s’il a parfois manqué de justesse technique dans ses choix, le Parisien a marqué son 28e but en sélection. Surtout Didier Deschamps a placé le natif de Paris dans sa meilleure position, à côté d’un attaquant et avec un autre joueur en soutien, soit le positionnement « que Christophe Galtier imaginait au départ au PSG. » Mais le mercato a contrait le coach parisien à revoir ses plans en positionnant le champion du Monde 2018 seul en pointe avec deux attaquants en soutien (Neymar Jr et Lionel Messi).

Mbappé (7/10) : « Du début à la fin, il a montré une implication et une concentration comme cela ne lui est pas souvent arrivé cette saison en club. Il a effectué de vraies différences et son but, une puissante frappe du droit après avoir résisté au retour de deux Autrichiens (56e), est une illustration parfaite de sa soirée. »

Concernant le PSG, L’Equipe revient sur les propos de Christophe Galtier à l’occasion du festival « Demain le Sport », coorganisé par L’Équipe, Radio France et France Télévisions. Le coach parisien a notamment été interrogé sur le thème « comment faire gagner une équipe ? La préparation invisible » et a donné sa méthode de management avec une équipe de stars : « Au PSG nous avons des joueurs de classe mondiale, il est très important d’avoir en permanence un dialogue à la fois collectif et aussi individuel avec les joueurs. J’ai beaucoup travaillé en amont, dès que mon président m’a annoncé que j’allais être entraîneur. J’ai beaucoup lu d’interviews, regardé de reportages sur les uns et les autres pour essayer de cerner plus précisément la personnalité du groupe mais aussi de chaque joueur. Puis après il y a la prise de contact. J’ai fait en sorte de beaucoup observer et beaucoup écouter. Petit à petit, j’ai commencé à avoir des échanges soit par secteur de jeu, ou de manière individuelle pour vite prendre la température mais aussi vite expliquer au groupe et aux joueurs ce que j’attendais d’eux. »

Enfin, le quotidien sportif a obtenu un entretien avec Sonia Souid, l’avocate de Kheira Hamraoui. À cette occasion, elle a rappelé le manque de soutien du PSG depuis l’agression de sa cliente en novembre 2021, mais a surtout confirmé que la milieu de terrain voulait continuer l’aventure avec les Rouge & Bleu : « Elle devrait être réintégrée, mais encore jeudi, ce n’était absolument pas le cas. Elle s’est entraînée seule. Pourquoi ne pas négocier et partir ailleurs ? Le PSG a essayé de négocier, et aussi de la faire partir à l’étranger, au moment où elle avait le plus besoin de sa famille et de ses amis, en France. Le club a aussi expliqué que Kheira n’était pas partie parce qu’elle n’avait pas trouvé de club. On n’a effectué aucune recherche. Ma cliente veut rejouer au PSG, et reporter ce maillot. Je ne peux pas croire que le club ne comprenne pas que Kheira représente autre chose qu’une joueuse. C’est une victime. On a essayé de la briser, de mettre un coup d’arrêt sa carrière. Elle est toujours debout et veut retrouver sa place en club, et en équipe de France. »

De son côté, Le Parisien revient aussi sur la victoire de l’équipe de France face à l’Autriche (2-0) en Ligue des Nations. Grâce à des buts de Kylian Mbappé et Olivier Giroud, les Bleus ont remporté un match important et ont leur destin en main pour ne pas descendre en Ligue B. Et pour cette rencontre, Didier Deschamps a pu s’appuyer sur une « colonne de leaders » avec Raphaël Varane, Aurélien Tchouaméni et Kylian Mbappé. Après avoir vu un but refusé pour une position de hors-jeu, l’attaquant du PSG a finalement ouvert le score lors du second acte. « Le crack a dribblé deux Autrichiens, s’est arraché pour trouver un angle de tir et quand on a cru qu’il allait trébucher s’est chargé de tromper en toute puissance Patrick Pentz (1-0, 56e). » Une 28e réalisation en sélection qui lui permet de rentrer dans le top 10 des meilleurs buteurs chez les Bleus.

Mbappé (7.5/10) : « Le plus dangereux, comme souvent. Il a semé la panique plusieurs fois dans la défense adverse et ouvre la marque en alliant puissance et détermination. Son tir du droit transperce Pentz (1-0, 56e). En première période, il n’était pas passé loin, déjà, de débloquer le score en bout de course (26e) et sur une réalisation refusée logiquement pour hors-jeu (2e). »

Le quotidien francilien évoque également la journée particulière vécue par Christophe Galtier lors du festival « Demain le Sport » organisé au studio 104 de la Maison de la Radio. Alors qu’il avait à peine entamé sa discussion, le coach du PSG a été coupé par des militants écologistes, avec un slogan « Climat en danger, Galtier complice ! », faisant référence aux propos du technicien de 56 ans sur les déplacements du PSG et sa réponse ironique il y a une dizaine de jours (« On va voir si on peut se déplacer en char à voile »). Et Christophe Galtier a tenu à répondre : « Ne confondez pas l’humour déplacé ou mal placé, et le respect de la planète. Je viens de faire un aller-retour en train, pas pour aller à Lyon, mais pour aller voir mon fils qui allait se faire opérer », a déclaré l’entraîneur français avant de balayer certains clichés sur les footballeurs : « Ils ne sont pas dans une bulle. Ne pensez pas que les joueurs sont hors sol. Ils s’informent et sont au courant de ce qui se passe dans le monde. »

Le coach parisien a notamment été questionné sur la présence ou non d’un préparateur mental dans une équipe. « Je n’ai jamais eu l’occasion d’en avoir un dans une équipe. Ça, ça doit venir du joueur. On est en retard là-dessus. Beaucoup de sportifs ont un préparateur mental. Mais dans le foot, c’est un peu fermé, je ne sais pas pourquoi. Ce type de démarche doit être personnelle. Moi, je l’ai eue quand j’étais à Saint-Étienne. Quand vous êtes coach, vous êtes seul. Mais je voulais travailler sur mes relations avec le groupe, sur la façon de me comporter dans la victoire ou la défaite. »