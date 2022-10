Avec la défaite de la Juventus Turin contre le Maccabi Haïfa (2-0), le PSG aurait pu se qualifier ce soir avec son match contre le Benfica. Mais les deux équipes se sont quittées sur score nul (1-1). Il faudra attendre la réception des Israéliens pour valider cette qualification en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. En conférence de presse, dans des propos relayés par Le Parisien, Christophe Galtier est revenu sur ce résultat, les rumeurs autour de Mbappé…

Un coup de frein au PSG

« Oui, on peut le considérer comme ça. Quand on est le PSG, on se doit de l’emporter, d’être plus dangereux. Ce match ne ressemble en rien à celui de Lisbonne, où les deux équipes ont créé plus de situations. Est-ce l’analyse des deux entraîneurs qui a amené ce match ? Les défenses ont pris le dessus sur les attaques. Pourtant, je trouve qu’on a mieux utilisé le ballon mais dans les 30 derniers mètres, on n’a pas réussi à accélérer.«

Pas de signes de progression ?

« Le constat est juste. On est moins clinquant, moins brillant. Est-ce un coup de moins bien sur le plan physique ? Je ne le pense pas. On allait plus vite après la sortie du ballon en début de saison, il y avait davantage de verticalité. Ce soir, on a ajouté une touche supplémentaire, on est revenu en arrière. C’est un axe de travail important. Cela amène une réflexion globale sur les premiers mois, avec des choses intéressantes et d’autres moins. Il y a une réflexion à avoir pou sur le fait d’amener un ou deux joueurs plus haut pour être un peu plus dangereux.«

Les rumeurs autour de Mbappé

« Ce que je sais ? Je ne sais rien. Une rumeur est devenue une information puis une déclaration. Je trouve surprenant que cela arrive avant un match très important. Je n’ai rien vu de différent dans la préparation de Kylian. Je n’ai jamais eu vent de ça de la part de Kylian ou de la direction. Kylian a été intense ce soir, il a été le plus dangereux sur le terrain. Il a donné une réponse à cette rumeur. On est restés concentrés sur le match. Je ne crois pas que cette rumeur ait perturbé la préparation du match.«

Comment avez-vous affronté cette tempête médiatique ce mardi ?

« Je n’ai pas abordé le sujet ni avec mes joueurs et ni avec le staff. C’était un match important. Je n’ai pas vu des joueurs perturbés par cette rumeur. On est restés uniquement sur la préparation du match. Surpris ?Évidemment que je suis surpris. C’est une rumeur. Qu’elle sorte quatre ou cinq heures avant le match, j’ai le droit d’être interpellé. À qui sert cette rumeur ? Surtout pas à nous.«