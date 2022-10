Mené au score après un penalty de Kylian Mbappé, le Benfica n’a pas lâché contre le PSG ce soir et a réussi à égaliser, également sur penalty par l’intermédiaire de Joao Mario (1-1). Les deux équipes manquent donc la qualification ce soir, même si elles ont fait un grand pas. Roger Schmidt, l’entraîneur du club lisboète, s’est dit fier de son équipe.

« Bien sûr que je suis fier. Tous les joueurs doivent être fiers d’avoir obtenu un nul après avoir été menés, assure l’entraîneur du Benfica en conférence de presse dans des propos relayés par l’Equipe. Je suis très content qu’on ait pu confirmer la très bonne prestation de la semaine dernière. Malgré le premier but, on a gardé la bonne attitude, c’est une top performance, on a eu une très bonne mentalité, on est très heureux. C’est un très bon résultat pour nous, on connaît la qualité de Paris. Manqué l’opportunité de gagner face au PSG ? On n’a pas eu beaucoup d’occasions de marquer, ce soir les deux équipes ont bien défendu autour de la surface, et il faut reconnaître que ce nul est un résultat juste.«