Nuno Mendes semble monter en puissance ces dernières semaines. Ce soir contre le Real Madrid (1-0), le latéral gauche portugais a offert une très belle performance ( noté 7,5 par la rédaction de CS) que ce soit défensivement et offensivement. Pour PSG TV, Mendes a décortiqué la victoire parisienne.

« C’est un sentiment très fort, c’est une grande victoire de la part de toute l’équipe et nous sommes très heureux pour ça. Ça a été un match très positif de notre part. On a réussi à prendre l’avantage sur Madrid dans ce premier acte. Nous avons tout donné durant 90 minutes, on s’est créé beaucoup d’occasions et nous avons réussi à marquer un but et nous sommes très heureux pour ça, assure le numéro 25 du PSG. Personnellement, je me suis senti bien sur le terrain. J’avais beaucoup d’envie. Je pense que l’équipe a bien entamé la rencontre. Et ça m’a donné de la force pour bien faire avec mes coéquipiers et c’était important pour nous que je sois dans ma meilleure forme pour ce match.«

Le latéral gauche du PSG qui ne veut pas s’enflammer après cette belle performance. « Avant le match retour, nous devons rester calmes après cette grande victoire, fêter cette victoire mais de façon tranquille. Et surtout rester fixés sur nos objectifs, dont celui qui est de gagner notre prochain match de championnat. »