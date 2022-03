Mendes : « J’ai toujours voulu jouer au PSG »

Nuno Mendes est certainement la recrue du PSG qui réussi la meilleure saison. Le latéral gauche portugais, prêté avec option d’achat par le Sporting CP, suit le club de la capitale depuis plusieurs saisons. Il a réaffirmé qu’il a toujours voulu jouer pour les Rouge & Bleu.

« Mon choix de venir au PSG ? C’était un choix facile, disons, parce que j’ai toujours voulu jouer au PSG et maintenant je suis ici. Je suis très heureux d’être ici, indique Mendes pour Break Time sur PSG TV. Mon père aurait pu imaginer que je joue avec Paris, avec des grands joueurs ? Non… Même pas au Sporting. Il n’a pas pu me voir jouer là-bas. Mais il doit certainement être fier, fier de moi.«

L’international portugais a aussi évoqué ses sensations avant son premier entraînement avec le PSG, et le fait de côtoyer Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé.

« C’était étrange au début mais j’ai vraiment apprécié et j’aime partager le vestiaire avec eux. Ce sont des grandes personnes, des grands joueurs, évidemment. Il y a eu beaucoup de joueurs qui ont partagé le vestiaire avec Neymar, Messi ou Mbappé, mais les trois ensemble, c’est très difficile et j’ai réussi à le faire. Je suis très heureux de partager le vestiaire avec eux et tous mes autres coéquipiers. »

Le numéro 25 du PSG a enfin évoqué ses rêves dans le football. « J’en ai déjà réalisé plusieurs mais maintenir mon niveau en permanence jusqu’à ce que je termine ma carrière et gagner beaucoup de titres. Je veux aider mes coéquipiers au maximum. C’est mon objectif dans le football.«