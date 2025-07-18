Les modalités pour obtenir des billets pour la Supercoupe d’Europe

Grâce à sa victoire en Ligue des champions, le PSG va disputer la Supercoupe d’Europe face à Tottenham. Le PSG a dévoilé les étapes à suivre pour obtenir un billet.

Le 31 mai dernier, le PSG a surclassé l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions (5-0) pour soulever la première Coupe aux grandes oreilles de son histoire. Avec ce succès, le PSG a validé sa participation à la Supercoupe d’Europe contre Tottenham, qui a remporté l’Europa League contre Manchester United (1-0). Cette rencontre se jouera le 13 août prochain à Udine. Un peu moins d’un mois avant cette rencontre, le club de la capitale a dévoilé les modalités pour obtenir un billet.

Des codes d’accès uniques envoyés aux supporters

L’achat des billets se fera exclusivement sur la plateforme de l’UEFA via des codes d’accès uniques. Ce code sera envoyé par le PSG à ses supporters « selon un ordre de priorité », indique le club de la capitale dans son communiqué. Dès la réception du code, le supporter pourra acheter son ou ses billet(s) sur le site de l’UEFA. L’instance européenne mettra ensuite les billets sur l’application « UEFA Mobile Tickets. » Pour l’ordre prioritaire de l’envoi des codes, le PSG va procéder par vague. Au sein de chaque vague, l’achat des places se fait sur la base du premier arrivé, premier servi.

Les trois vagues pour tenter d’obtenir des billets