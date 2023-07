Mercato : Le dossier Kolo Muani divise en interne au PSG

Au cours de ce mercato estival 2023, le PSG a ciblé le poste d’attaquant comme priorité à renforcer. Dans ce contexte, le nom de Randal Kolo Muani revient avec insistance. Cependant, les derniers échos affirment que le club de la capitale ne serait plus dans la course pour l’attaquant français.

Alors qu’il est associé au Paris Saint-Germain depuis plusieurs semaines maintenant, Randal Kolo Muani ne devrait pas porter la tunique Rouge & Bleu la saison prochaine. C’est en tous cas ce qu’affirment nos confrères de France Bleu Paris, sauf retournement de situation. Dans ce sens, Foot Mercato avance davantage de détails en précisant que le retrait de la course du PSG viendrait de Luis Campos et non pas de Doha. Aujourd’hui, c’est du côté d’RMC Sport que des précisions émanent. En effet, le conseiller du football portugais se serait retiré des négociations, en donnant sa préférence aux pistes menant à Harry Kane en priorité, et Dusan Vlahovic en plan B. Cependant, Randal Kolo Muani continue d’avoir des partisans en interne au Paris Saint-Germain, notamment du côté de l’état major à Doha.

En ce qui concerne le joueur, Randal Kolo Muani continue de voir ses courtisans batailler. En effet, toujours selon RMC Sport, le vice-champion du monde 2022 avec les Bleus serait la priorité du Bayern Munich en cas d’échec dans le dossier Harry Kane. Dans le cas contraire, l’attaquant de l’Eintracht Francfort pourrait prendre la place de l’Anglais du côté de Tottenham. Les Blues de Chelsea et Manchester United seraient également sur le coup. Quoi qu’il en soit, nos confrères d’RMC Sport affirment que ce dossier « devrait rapidement se décanter« .