Mercato : Bradley Barcola va passer sa visite médicale

Suivi depuis plusieurs semaines par le PSG, Bradley Barcola devrait officiellement être un joueur du PSG dans les prochaines heures.

À la recherche d’un ailier droit, le PSG a pensé à Bernardo Silva, Ousmane Dembélé ou bien encore Bradley Barcola. Priorité, le premier cité a prolongé à Manchester City, qui ne comptait de toute façon pas vendre son international portugais. L’international français a quant à lui vu le club de la capitale lever sa clause libératoire à hauteur de 50 millions d’euros. L’ancien Barcelonais a signé un contrat de cinq ans avec les Rouge & Bleu. Du côté de Bradley Barcola, le dossier a été plus long à se dessiner. Intéressé depuis plusieurs semaines, le PSG a dû faire face à un Olympique Lyonnais qui changeait assez régulièrement d’avis sur ce dossier. Même s’il ne comptait pas s’en séparer, Lyon, au vu de ses difficultés financières, a finalement ouvert la porte à un départ de sa pépite (20 ans). Mais ses demandes ont constamment varié. Un coup, il demandait 50 millions d’euros, puis un autre jour, on parlait de 30 millions ou bien encore d’une somme d’argent plus des joueurs parisiens dans le deal.

Barcola est présent sur Paris

Hier soir, le dossier s’est décanté. Le PSG a envoyé une offre officielle aux dirigeants lyonnais d’un montant de 45 millions d’euros plus 5 millions d’euros de bonus. Une offre qui a été acceptée par le club Rhodanien. Il ne restait que quelques détails hier soir pour que le deal devienne officiel. Du côté de Bradley Barcola, il s’est déjà mis d’accord avec le PSG pour un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2028. Hier, on expliquait qu’il devait rejoindre la capitale française dans la soirée afin de passer sa visite médicale ce jeudi. Selon les informations de Fabrizio Romano, l’international Espoirs français est bien arrivé cette nuit à Paris. Il est prêt à passer sa visite médicale aujourd’hui pour ensuite devenir officiellement un joueur du PSG. Il pourrait disputer sa première rencontre sous le maillot Rouge & Bleu ce week-end contre… Lyon dans le cadre de la quatrième journée de Ligue 1 (dimanche, 20h45, Prime Video).