Mercato : Carlos Soler et le PSG, clap de fin ?

Débarqué au PSG en août 2022, Carlos Soler ne s’est jamais imposé à Paris. Ses performances en dents de scie pousseraient la direction du club à s’en séparer.

L’arrivée de Carlos Soler au PSG à l’été 2022 pour 18M€ avait tout d’un bon coup : capitaine et titulaire indiscutable à Valence où il était le maître du jeu, international espagnol, loué pour sa qualité technique et sa finition… le milieu de terrain semblait être un bon complément d’effectif. Seulement voilà, après 2 saisons, fort est de constater que le numéro 28 est une erreur de casting. Le joueur ne s’est pas du tout adapté à son nouvel environnement. Un QI foot certes, mais ses prestations fantomatiques, son jeu linéaire et sa confiance totalement perdue ont eu raison de sa place au sein de l’équipe francilienne. Le joueur de 27 ans n’est même plus convoqué avec la Roja. Selon les informations du média espagnol Relevo, Carlos Soler veut quitter le Paris Saint-Germain. Il estime qu’il n’a pas assez de temps de jeu, et évalue ses propres performances par rapport à son impact sur le terrain. Tout le monde sera d’accord, il n’en a aucun. Le milieu en est bien conscient et souhaite désormais passer un cap dans sa carrière. Sa volonté est soutenue par le club de la capitale qui ne le retiendra pas : d’une part, Paris comprend la nécessité pour l’espagnol de disposer de plus de temps de jeu. De plus, le club apprécie très positivement son dévouement et ne bloquera pas un transfert si les offres soumises sont satisfaisantes.

Un ancien du PSG à la rescousse

Toujours selon les dires de Relevo, depuis plusieurs mois, Unai Emery (entraîneur des Rouge & Bleu de 2016 à 2018) lorgne sur Carlos Soler. Aston Villa a bien manifesté son intérêt pour s’attacher les services du milieu de terrain. Le club anglais apprécie sa polyvalence et son impact offensif. Cependant, il est encore trop tôt pour garantir que la prochaine étape de sa carrière s’écrira dans le Villa Park. Son expérience à Paris est sa première à l’étranger, et il ne verrait pas d’un mauvais oeil un retour dans son pays natal, dans un championnat qu’il connaît très bien et dans lequel il a performé. Côté PSG, le départ de Carlos Soler permettrait une plus grande marge de manoeuvre sur le mercato d’été, qui promet d’être agité. Le milieu de terrain est estimé à 20M€ selon transfermarkt. Après 2 saisons, la fin du chapitre PSG pour Carlos Soler sonne comme une évidence.