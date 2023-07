Mercato – Chelsea s’invite dans le dossier Gabri Veiga

Le PSG lorgnerait de près le jeune Gabri Veiga, promesse du Celta Vigo au poste de milieu de terrain. Mais le club parisien ne se trouve pas seul sur cette piste, loin de là.

Le mercato du PSG a connu un sacré coup d’accélérateur au cours des dernières heures. Si on sait que six joueurs étaient en passe de rejoindre Paris avant la journée de ce jeudi, deux éléments ont officiellement été annoncés : Milan Skriniar et Marco Asensio. Pour ce qui est de Cher Ndour, Lucas Hernandez, Manuel Ugarte et Kang-im Lee, cela ne devrait nullement tarder. Et Luis Campos ne risque pas de s’arrêter en si bon chemin puisqu’il vise bien évidemment d’autres potentielles recrues à l’image de Gabri Veiga.

Chelsea, le Barça, Liverpool et Manchester City présents

Le milieu de terrain de 21 ans du Celta Vigo possède une cote non négligeable sur le marché. Le PSG, annoncé sur ses traces depuis peu, serait prêt à débourser le montant de sa clause libératoire, à savoir 40 millions d’euros. Luis Campos, qui officie également au sein du club espagnol, pourrait être un atout indéniable pour le club de la capitale dans cette entreprise. Mais Gabri Veiga intéresse d’autres mastodontes du vieux continent. Ce vendredi, The Guardian nous relate notamment une approche de Chelsea dans ce dossier. Les Blues ayant récemment acté de nombreuses ventes au sein de leur entrejeu depuis le début du mercato, ils espèrent en priorité boucler le transfert de Moisés Caicedo. Face à l’intransigeance de Brighton toutefois, un assaut pour Gabri Veiga devient une hypothèse plausible. Surtout que son prix est bien plus abordable. En ce sens, les décideurs londoniens devraient approfondir cette piste la semaine prochaine en rencontrant leurs homologues du Celta. Toujours selon cette même source, Manchester City, le FC Barcelone et Liverpool resteraient à l’affût.