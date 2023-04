Nice / PSG – les compositions probables

Le PSG se déplace à Nice ce soir (21 heures, Canal Plus Sport 360, Canal Plus Foot), pour le compte de la 30e journée. Pour cette rencontre Christophe Galtier devra faire sans Marco Verratti mais pourra compter sur le retour de Sergio Ramos.

Après la victoire de Lens contre Strasbourg hier soir (2-1), le PSG ne compte provisoirement plus que trois points d’avance en tête de la Ligue 1. Il se doit impérativement de l’emporter ce soir sur la pelouse de Nice pour reprendre six points d’avance avant son match la semaine prochaine au Parc des Princes contre…Lens. Pour cette rencontre contre les Niçois, Christophe Galtier doit faire sans Presnel Kimpembe, Neymar, Nordi Mukiele, Juan Bernat et Marco Verratti. Mais il pourra compter sur les retours de Sergio Ramos et Carlos Soler.

Deuxième titularisation de suite pour Renato Sanches ?

Le coach du PSG devrait conserver son système en 3-5-2 contre Nice avec Gianluigi Donnarumma dans les buts. La défense centrale devrait être composée de Danilo Pereira, Marquinhos et Sergio Ramos, remis de sa blessure au mollet contractée lors de la trêve internationale. Le Parisien et l’Equipe s’accordent à dire que le milieu de terrain devrait être confié à Vitinha, Renato Sanches – qui enchaînerait une deuxième titularisation de suite – et Fabian Ruiz. Sans surprise, le duo d’attaque devrait être composé de Lionel Messi et Kylian Mbappé. Du côté de Nice, Didier Digard devrait aligner son équipe en 3-4-3. Les seules incertitudes se trouvent sur l’identité du troisième attaquant avec Moffi et Thuram. Cela se joue entre Laborde et Pépé, avec un legér avantage au premier cité et sur le poste de piston droit entre Mendy et Beka Beka.

Le XI du PSG selon l’Equipe, le Parisien et Goal : Donnarumma – Danilo Pereira, Sergio Ramos, Marquinhos (c) – Hakimi, Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz – Messi, Mbappé

Le XI probable de Nice : Schmeichel – Ndayishimiye, Todibo, Dante (c) – Mendy (ou Beka Beka), Boudaoui, Ramsey, Bard – Laborde (ou Pépé), Moffi, Thuram

équipes probables Nice / PSG selon l’Equipe