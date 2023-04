Le PSG, qui bataille toujours pour le titre en Ligue 1, prépare également la suite des opérations. En ce sens, malgré de nombreuses critiques, Luis Campos devrait bel et bien rester en poste.

La dynamique actuelle du PSG n’est clairement pas positive, loin s’en faut. Les Parisiens restent notamment sur deux revers devant leur public du Parc des Princes. Ce qui a permis au RC Lens et à l’Olympique de Marseille de se rapprocher à six longueurs. Une saison très compliquée qui pourrait bien devenir la pire sous pavillon qatari. Et forcément, un tel constat appelle des choix forts de la part du board rouge et bleu.

Encore une chance pour Luis Campos

Pour l’heure, le PSG semble naviguer quelque peu en eau trouble. Christophe Galtier devrait, selon toutes vraisemblances, être limogé une fois la saison conclue. Une tendance confirmée par L’Équipe ce jour. Le quotidien sportif nous explique, qu’à l’inverse, Luis Campos devrait survivre aux prochains remaniements du club de la capitale. Même si ses relations se seraient tendues en interne avec certaines personnes au club, le décideur portugais aura apparemment en mains le mercato estival du PSG. En outre, toujours selon cette même source, il devrait jouir d’une marge de manœuvre plus importante puisqu’Antero Henrique devrait, lui, être plus en retrait. Malgré ce, Luis Campos se sait menacé et sa direction ne lui pardonnera aucun nouveau faux-pas.

Comme on peut s’en douter, Luis Campos préparerait donc très fortement le futur visage du PSG. Un visage qu’il imaginerait dans un système en 3-5-2 eu égard aux choix de l’hypothétique successeur de Christophe Galtier. Milan Skriniar débarquera libre en juin prochain. Et outre le central slovaque, L’Équipe indique que trois profils bien spécifiques sont visés l’été prochain : un milieu de terrain plutôt défensif, « type sentinelle » à la Thiago Motta, un ailier gaucher évoluant sur l’aile droite offensive et un avant-centre. En plus de cela, Luis Campos prospecterait également sur le marché des jeunes pousses en devenir. Le but ? Recruter des joueurs à très fort potentiel qui pourront s’aguerrir avec les U19 du club ou en prêt le cas échéant.