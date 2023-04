Un groupe quasiment au complet à l’entraînement du PSG

Dans deux jours, le PSG affronte Lorient – au Parc des Princes – dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1. Un match qui doit permettre de se rapprocher du titre de champion de France. Deux jours avant cette rencontre, les Parisiens se sont entraînés ce matin.

Dimanche après-midi, le PSG affrontera Lorient dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1. Deux jours avant cette rencontre contre la surprise de la première partie de saison qui est depuis revenue dans le rang, les joueurs parisiens se sont entraînés au Camp des Loges. Une séance dont on a pu suivre les 15 premières minutes. Et dans ce laps de temps, on a pu faire un point sur les forces en présence à disposition de Christophe Galtier.

Renato Sanches absent de l’entraînement collectif

De retour à l’entraînement cette semaine, Renato Sanches n’a pas encore repris l’entraînement collectif avec ses coéquipiers du PSG. Les seuls autres absents sont Presnel Kimpembe, Neymar et Nordi Mukiele, forfaits pour la fin de la saison. Egalement absent ces derniers jours, Timothée Pembélé a bien participé à la séance collective comme beaucoup de titis parisiens pas habitué à s’entraîner quotidiennement avec le groupe pro, à l’instar d’Hugo Lamy ou bien encore Noha Lemina.

Les joueurs présents à la séance