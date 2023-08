[MAJ] Les prochaines heures décisives pour Gonçalo Ramos ?

Lors de ce mercato estival, le PSG est à la recherche d’un attaquant de pointe. Plusieurs noms ont été avancés ces dernières semaines. Ces dernières, le club de la capitale aurait accéléré sur le dossier Gonçalo Ramos.

Cet été, le PSG compte combler un manque dans son effectif avec le recrutement d’un attaquant de pointe de haut niveau. Les noms de Victor Osimhen, Randal Kolo Muani, Harry Kane, Dusan Vlahovic, Gonçalo Ramos ou bien encore Rasmus Højlund ont été avancés. Mais beaucoup de ces pistes sont compliquées, entre les prix exorbitants demandés par les clubs ou le souhait de certains de rejoindre un autre club. Ces derniers jours, deux pistes semblaient se dégager, celles de Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Pour ce dernier, qui réalisé une belle saison sous le maillot du Benfica (47 matches, 27 buts, 12 passes décisives) semblerait avoir pris une nouvelle tournure ces dernières heures.

A voir aussi : Mercato : Le Benfica prêt à vendre Gonçalo Ramos ?

Le Benfica réclame 80 millions d’euros

Selon les informations de RMC Sport, le PSG aurait mis un coup d’accélérateur dans le dossier de l’international portugais (22 ans). Même s’il avait comme priorité Harry Kane, cette piste est mise à mal par le souhait de l’international anglais de rejoindre le Bayern Munich. Dans cette optique, les dirigeants parisiens ont activé plusieurs pistes, dont celle menant à Gonçalo Ramos avance le média sportif. « Paris est en train d’accélérer sur le dossier et a déjà trouvé un accord avec le joueur. » Il faut maintenant se mettre d’accord avec le club portugais. Ce dernier demanderait pas moins de 80 millions d’euros pour lâcher son attaquant. « Et les dirigeants du Benfica se montrent inflexibles. » Le PSG pourrait accéder à cette demande, avec le jeu des bonus, indique RMC Sport. Le PSG travaillerait sur ce dossier depuis plusieurs semaines « contrairement à l’option Randal Kolo Muani que le président Nasser al-Khelaïfi a rouvert ces derniers jours. » Outre les pistes Kolo Muani et Ramos et l’arrivée prochaine d’Ousmane Dembélé, « le PSG aimerait recruter Bradley Barcola. Pour mener à bien ces arrivées il faudra nécessairement vendre. En attaque, l’avenir de Kylian Mbappé mais aussi de Neymar pose question« , conclut RMC Sport.

🚨🚨 BREAKING : Le PSG a trouvé un ACCORD avec Gonçalo Ramos ! Reste à se mettre d'accord avec Benfica, qui demande 80M€ avec bonus pour son joueur 🔥🇵🇹



[@FabriceHawkins] pic.twitter.com/pZD8xzjzeX — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 2, 2023

[MAJ 20h55] Selon A Bola et Record, le PSG a fait une offre de 65 millions d’euros plus 15 millions d’euros de bonus au Benfica pour s’attacher les services de l’international portugais. En rejoignant les Rouge & Bleu, il signerait un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2028. A Bola indique que les dirigeants parisiens veulent rapidement trouver un accord avec ceux du club lisboète. Le PSG compte régler ce dossier le plus rapidement possible.