Moussa Diaby une nouvelle fois cité dans le viseur du PSG

Le mercato prend de plus en plus de place dans l’espace médiatique du PSG. Ce jour, c’est la rumeur Moussa Diaby qui refait surface.

Après un énième échec en Ligue des Champions, le PSG va devoir rapidement se pencher sur la construction de son effectif en vue de la saison prochaine. En ce sens, de nombreuses rumeurs fleurissent un peu partout au sein de la presse spécialisée. Ces derniers jours, on parle notamment beaucoup de Manu Koné (Borussia Mönchengladbach). Un autre joueur, bien connu des supporters parisiens, évoluant en Bundesliga, est aujourd’hui annoncé dans le viseur du PSG en la personne de Moussa Diaby.

Une rude concurrence dans ce dossier

Ce n’est pas la première fois que l’internationale tricolore de 23 ans est associé à son club formateur dans la rubrique transfert, loin de là. Ce jour, c’est Fabrizio Romano qui évoque ce dossier via le podcast CaughtOffside. Selon ces dires, le natif de Paris pourrait bien faire le grand saut cet été et quitter le Bayer Leverkusen. Aucun montant n’est évoqué, mais le journaliste précise que les Gunners d’Arsenal seraient les plus chauds sur cette piste. D’autres clubs suivraient bien évidemment la situation du gaucher. Newcastle est cité, tout comme le PSG. Luis Campos aurait donc dans l’idée de rapatrier Moussa Diaby quatre ans après son départ de la ville lumière. Reste que cette transaction parait un chouïa compliquée à boucler, l’écurie allemande ne voulant, selon toutes vraisemblances, nullement brader son virevoltant attaquant.