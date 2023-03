Malgré la présence de Kylian Mbappé, le PSG n’a pas su renverser la tendance sur la pelouse de l’Allianz Arena ce mercredi en marge des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Les Parisiens ont donc pris la porte prématurément.

Même si la mission paraissait d’emblée difficile, les espoirs de voir le PSG réaliser un gros coup à Munich étaient présents. Le principal argument résidant dans la présence d’un Kylian Mbappé en grande forme. Néanmoins, même avec sa superstar, les Rouge et Bleu ont affiché bien trop de lacunes pour espérer aller plus loin au sein de la compétition continentale.

Pas de plan anti Mbappé

Un Kylian Mbappé parfaitement muselé, voici comment on peut décrire le secteur offensif parisien face au Bayern Munich. Thomas Müller l’avait annoncé en avant-match, un plan était prévu pour limiter l’influence du numéro 7. Un plan démenti toutefois par Kingsley Coman au micro de Téléfoot ce dimanche. L’ancien pensionnaire du centre de formation francilien a ainsi expliqué : « Il n’y avait pas un gros plan anti Mbappé. Le plus important c’était de couper sa relation avec Lionel Messi. D’habitude on est aussi une équipe qui presse très haut. Mais là, on est aussi redescendus pour lui laisser un peu moins de profondeur. »