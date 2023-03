Prolongera ? Prolongera pas ? La situation de Lionel Messi est un sujet très discuté. Le joueur, enclin initialement à prolonger l’aventure avec le PSG, pourrait finalement plier bagages à l’issue de la saison.

Lionel Messi au PSG, c’est une histoire faite de hauts, mais surtout de bas. Car oui, si ses copies rendues sont bien plus intéressantes cette saison, son manque d’impact lors de grosses échéances questionne. Face au Bayern Munich par exemple, que ce soit à l’aller ou au retour, la Pulga n’a pas su jouer son rôle. Une élimination en huitièmes de finale de Ligue des Champions qui n’aurait toutefois nullement décidé la direction parisienne à réexaminer le bien-fondé d’une prolongation de l’Argentin.

Une réunion infructueuse entre Lionel Messi et Luis Campos ?

En effet, si certaines sources expliquent qu’une réflexion pourrait être menée à ce sujet, la tendance penche tout de même vers une proposition rouge et bleu. Néanmoins, en ce qui concerne le principal intéressé, The Athletic nous explique ce jour que les choses seraient assez floues. Une réunion aurait notamment eu lieu entre Lionel Messi, ses représentants et Luis Campos avant le huitième de final face au Bayern Munich. Un entretien qui n’aurait pas eu l’effet escompté selon le média britannique puisque l’ancien blaugrana se serait montré quelque peu dubitatif face au discours du décideur lusitanien. Pour prolonger, le gaucher attendrait ainsi certaines garanties sur le projet parisien. Des garanties que Luis Campos n’aurait pas su lui apporter. Les discussions devraient donc se poursuivre dans les semaines à venir. mais ce dossier parait de plus en plus flou à mesure que le 30 juin se rapproche.

Pour rappel, Lionel Messi possède une option au sein de son contrat qui pourrait l’étendre d’un an supplémentaire. Une option que seul lui peut décider, ou non, d’activer.