Mercato : Le PSG s’intéresse à Joao Félix

Si les yeux du monde du football s’apprêtent à regarder en direction du Qatar pour cette Coupe du Monde 2022, le PSG et les autres clubs poursuivront leur avancée dans cette saison 2022-2023. Cette avancée passera par le mercato hivernal, et les pistes ne devraient pas manquer pour le club de la capitale.

La principale piste du mercato hivernal (du dimanche 1er janvier au mardi 31 janvier 2023) à venir est celle menant à Milan Skriniar. En effet, la direction Rouge & Bleu, par le biais de Luis Campos, ne s’est jamais cachée de vouloir renforcer sa défense, notamment en recrutant le Slovaque de l’Inter Milan. Cependant, selon les derniers échos de la presse et plus particulièrement de nos confrères de Foot Mercato, le joueur de 27 ans serait très proche de prolonger avec les Nerazzurri. En ce sens, le PSG devrait faire une croix sur ce dossier. Si la défense demeure un chantier à finaliser malgré cet échec, le front de l’attaque serait également visé par les décideurs du Paris Saint-Germain. En effet, depuis le début de la saison 2022-2023, un attaquant « au profil différent » de ceux déjà présents est souvent évoqué par les observateurs, mais également dans les rangs du club de la capitale, notamment par Christophe Galtier. En ce sens, une information nous parvient d’Espagne aujourd’hui, concernant un potentiel intérêt du PSG pour l’attaquant de l’Atlético Madrid, Joao Félix.

Les premières discussions entamées

Selon le journaliste italien Matteo Moretto, le Paris Saint-Germain serait intéressé par Joao Félix, et aurait donc déjà entamé les discussions avec l’agent du joueur, le célèbre Jorge Mendes. Ce dernier entretient de bonnes relations avec Luis Campos. Le conseiller du football du PSG aurait une grande estime pour le joueur de l’Atlético Madrid selon Matteo Moretto. Ce dernier, pour le média espagnol Relovo, rappelle la clause fixée par le club madrilène de 350 millions d’euros pour l’international portugais. Cependant, notre confrères italien avance que la direction des Colchoneros pourrait se satisfaire d’une offre avoisinant les 130 millions d’euros. Si l’opération se fait (en janvier ou juin prochain), celle-ci pourrait avoir un impact sur la MNM.

L’Atlético Madrid, éliminée de toutes compétitions européennes, pourrait voir d’un bon œil cette transaction. Le joueur de son côté, est en grande difficulté tant le dialogue et les relations semblent rompues avec son coach, Diego Simeone. Une situation qui ne permet pas à Joao Félix de s’exprimer pleinement avec 17 matchs disputés cette saison, pour seulement 728 minutes de jeu. Un temps de jeu beaucoup trop mince pour celui qui a quitté Benfica à l’été 2019 pour un plus de 130 millions d’euros. A 22 ans, le numéro 7 des Colchoneros pourrait apprécié l’idée d’évoluer avec ses compatriotes Vitinha, Danilo Pereira, Renato Sanches et Nuno Mendes sous les cieux parisiens, ainsi retrouver le feu des projecteurs en Rouge & Bleu. Pour rappel, Joao Félix est sous contrat avec l’Atlético Madrid jusqu’en juin 2026.