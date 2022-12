Pour le compte des quarts de final de cette Coupe du Monde 2022, le Maroc affronte le Portugal ce samedi (16h sur BeIN Sports & TF1). Une rencontre qui pourrait faire entrer les Lions de l’Atlas dans l’histoire en devenant la première nation africaine à atteindre les demies finale d’un Mondial.

Cependant, pour cette rencontre on ne peut plus importante pour les Portugais comme les Marocains, Walid Regragui pourrait devoir composer sans un élément central du parcours du Maroc jusque-là dans cette Coupe du Monde 2022. Touché aux adducteurs, Nayef Aguerd pourrait ne pas tenir sa place en défense centrale aux côtés de Romain Saïss. En ce sens, il était présent à l’entraînement, sans pour autant participer à la séance collective. Le défenseur de West Ham n’a pas enfilé ses crampons. L’ancien du Stade Rennais n’était pas seul dans cette situation. En effet, le joueur du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, a également été aperçu à l’entraînement avec les Lions de l’Atlas, sans ses crampons.

🔴 BONNE NOUVELLE



Une séance au complet pour notre équipe nationale Marocaine 🇲🇦! pic.twitter.com/3XkAXd9SKB — Izem Anass (@Izemanass) December 9, 2022 Twitter : @Izemanass

Sur l’entraînement du jour pour le Maroc, nos confrères d’RMC Sport avancent que Nayef Aguerd est incertains, quand Achraf Hakimi lui était juste ménagé. Malgré ses gênes ressenties derrière la cuisse, le latéral droit Rouge & Bleu continue de tenir sa place dans ce Mondial au Qatar. Walid Regragui a déclaré aujourd’hui en conférence de presse : « On a beaucoup de blessures, de malades. Tout le monde n’est pas à 100%. Nayef Aguerd, on va attendre demain pour trancher. Mais on a 26 joueurs, si on a un blessé, un autre entrera et donnera tout pour l’équipe. Dari, Banoun, Yamiq peuvent faire le job« .