Mercato – Le PSG sur les rangs pour Marco Asensio ?

Le mercato hivernal ouvrira bientôt ses portes et avec lui, les différentes négociations concernant les joueurs libres dans six mois tout pile. Ce serait notamment le cas du PSG avec Marco Asensio.

La Coupe du monde au Qatar a tiré son rideau dans un finish assez exceptionnel entre la France et L’Argentine (3-3, 2 T.A.B à 4). Désormais, les différentes compétitions vont reprendre leurs droits et le mercato hivernal également. En ce sens, la majorité des clubs affutent leurs arguments et prospectent dans le but de dénicher la bonne affaire.

Luis Campos aimerait attirer Marco Asensio

Dans ce cadre précis, la presse ibère nous informe ce jour que le PSG lorgnerait de près un certain Marco Asensio. Clairement en perte de vitesse depuis sa grave blessure au genou, le gaucher joue le rôle de remplaçant de luxe au Real Madrid. En outre, ce dernier se trouve en fin de contrat en juin prochain et la Casa Blanca entendrait bien le prolonger. Problème, l’international espagnol ne serait pas très chaud à cette idée. Devant cette situation, plusieurs clubs se seraient d’ores et déjà manifestés, Arsenal et le FC Barcelone au premier plan, nous expose Sport.

Mais une autre équipe, et non des moindres, serait également à l’affût dans ce dossier. Cette équipe, c’est le PSG, toujours selon les informations estampillées Sport. Cette idée viendrait directement de Luis Campos. Recruter un joueur capable d’évoluer sur les ailes ou en faux numéro 9 et ce, libre de tout contrat dans six mois, serait une idée qui plairait tout particulièrement au décideur lusitanien. Reste que cette rumeur est à prendre avec des pincettes étant donné le niveau affiché par l’attaquant de 26 ans au cours des dernières années. Cette saison, il a su remonter sur le pont avec trois buts et trois assists, mais son niveau n’a plus rien de comparable avec celui qu’il affichait avant sa blessure au genou.