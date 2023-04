Le mercato ouvrira ses portes dans environ deux mois, mais cela n’empêche nullement les rumeurs de foisonner, y compris en ce qui concerne le PSG.

Alors que le PSG compte six points d’avance sur son plus proche poursuivant, à savoir le RC Lens, Luis Campos s’attèle, lui, d’ores et déjà à préparer la saison prochaine. Il faut dire que les manquements ont été nombreux cette saison et à énormément de niveaux. On pense notamment à un effectif très déséquilibré qui ne rivalise qu’avec grande peine avec ceux des autres prétendants à la victoire finale en Ligue des Champions. Il n’y a qu’à revoir la double confrontation face au Bayern Munich en huitièmes de finale pour s’en convaincre.

Luka Vuskovic toujours dans le viseur du PSG

En ce sens, Luis Campos multiplie les pistes et les approches afin de concocter le mercato le plus qualitatif possible. Du moins, on l’espère. Plusieurs sources nous expliquaient notamment que, outre le marché des joueurs confirmés, le conseiller sportif prospecte également du côté des jeunes pousses en devenir. Dans cette optique, le nom de Luka Vuskovic a été associé au PSG il y a plusieurs semaines de cela au sein de la rubrique transfert. Une piste qui serait toujours active si l’on en croit les informations de Fabrizio Romano ce jour. Selon cette source, le club de la capitale suivrait donc toujours attentivement le profil du jeune défenseur de la génération 2007. Manchester City se trouverait aussi sur le coup. Mieux, les Cityzens auraient même d’ores et déjà formulé une première proposition à l’Hadjuk Split estimée à 12 millions d’euros. En cas d’échec dans ce dossier, Luis Campos lorgnerait d’autres défenseurs à fort potentiel dont les noms n’ont toutefois pas filtré.