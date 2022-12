Avec une profondeur de banc assez faible dans le secteur offensif, le PSG va vouloir se renforcer lors des prochains mercato afin de suppléer le trio Messi-Neymar-Mbappé. Et les noms de João Felix et Marcus Rashford reviennent régulièrement dans l’actualité des Rouge & Bleu.

La Coupe du monde arrive bientôt à son terme. Ainsi, les Mondialistes du PSG retrouveront bientôt leurs coéquipiers pour préparer au mieux une deuxième partie de saison qui s’annonce intense. Du côté des dirigeants parisiens, le mercato sera l’occasion d’apporter quelques retouches à l’effectif de Christophe Galtier. En attaque, le PSG peut compter sur son trio Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar Jr mais le niveau des remplaçants laisse parfois à désirer. En ce sens, le PSG a récemment été lié au nom de João Felix. L’international portugais de 23 ans est en froid avec son coach de l’Atlético de Madrid, Diego Simeone, et un départ dès le mercato hivernal n’est pas à exclure.

Joao Felix veut rejoindre le PSG

Ainsi, certains clubs de Premier League comme Arsenal se sont aussi positionnés sur le dossier. Mais le Portugais, sous contrat jusqu’en 2026 avec les Colchoneros, désire avant tout rejoindre les Rouge & Bleu, comme l’a déclaré le spécialiste du mercato, Gianluca Di Marzio, dans un entretien à Soccer News : « Arsenal n’est pas une option, parce qu’il veut jouer pour le PSG. L’Atlético Madrid ne veut pas le perdre et demande 130/140 M€. Le Paris Saint-Germain serait un choix logique s’il quitte l’Atlético. Après tout, il n’y a pas beaucoup de clubs qui peuvent le payer et le PSG est intéressé par les jeunes joueurs pour l’avenir, donc ils peuvent absorber un départ de Mbappé ou Neymar. Ou pour avoir un remplaçant lorsque le contrat de Messi expirera. »

Le dossier Rashford lié aux membres de la MNM

Dans cet entretien, Gianluca Di Marzio s’est exprimé sur le dossier Marcus Rashford (25 ans) en fin de contrat en juin prochain avec Manchester United. Le profil de l’international anglais est notamment apprécié par le président des Rouge & Bleu, Nasser al-Khelaïfi. Mais ce dossier dépendra de l’avenir des trois stars en attaque. « S’il veut être l’homme du PSG, alors non. Après tout, ils ont aussi Neymar, Mbappé et Messi qui courent partout et s’ils restent tous à Paris, il ne pourra jamais devenir un joueur de base régulier. Cela dépend donc de l’avenir de Mbappé (2024 + un an en option), Messi (2023) et Neymar (2027). S’ils restent au PSG, alors ce n’est évidemment pas le moment pour Rashford de déménager à Paris. Le bon moment viendra quand Messi partira, quand Neymar quittera le club, quand Mbappé quittera le club. Il doit bien y réfléchir, se demander si le PSG est la meilleure solution pour lui, mais cela dépend donc principalement du départ de l’un de ces trois. »

Le PSG suit un très jeune défenseur croate

En défense centrale, le PSG voudra également se renforcer. Si le club parisien semble en retrait sur la piste menant à Joško Gvardiol, il pourrait être intéressé par son jeune compatriote Luka Vuskovic (15 ans), qui évolue actuellement avec les U19 de HNK Hajduk Split. Mais la concurrence sera rude dans ce dossier avec les présences de la Juventus, l’AC Milan, le Borussia Dortmund et le Red Bull Salzbourg.