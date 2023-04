Auteur d’une saison remarquable sous les couleurs du PSV, Xavi Simons ne sait pas de quoi son futur proche sera fait. Et le joueur, qui pourrait changer d’agent, va devoir trancher incessamment sous peu.

C’est un mouvement qui a surpris plus d’un supporter du PSG. L’été dernier, alors qu’une prolongation puis un prêt vers le PSV était dans les tuyaux, Xavi Simons a finalement rallié le club coaché par l’illustre Ruud van Nistelrooy libre comme l’air. Et depuis, le moins que l’on puisse dire, c’est que le milieu offensif de 19 ans s’éclate au sein de son pays natal.

Xavi Simons au sein d’un sacré dilemme

Le PSG, qui a donc accepté de laisser filer le joueur formé du côté de la Masia, s’est au préalable assuré d’inclure une clause de rachat à hauteur de 12 millions d’euros dans le contrat du principal intéressé. Une clause qui est valable jusqu’à l’été 2024. Néanmoins, cet hypothétique retour est conditionné uniquement à la volonté du joueur. Un vrai casse-tête en perspective, surtout que le club de la capitale ne compte nullement se faire chiper l’international néerlandais si facilement. Car oui, d’après plusieurs échos venant d’Espagne, le Barça aurait également dans l’idée de rapatrier le petit phénomène, auteur de 14 buts et de 8 passes décisives en Eredivisie cette saison.

🛑 I Xavi Simons pour Algemeen Dagblad :



"Des gens m'interrogent sur la clause qui stipule que le PSG peut me racheter, mais je pense aussi : 'J’ai signé au PSV pour 5 ans, non ?'" […]



"J’ai une situation stable ici (au PSV) ! Le club a confiance en moi. Je veux juste… pic.twitter.com/HwDRftilrR — Canal Supporters (@CanalSupporters) April 2, 2023

D’ailleurs, Sport fait un petit point à ce sujet dans ses colonnes ce jour. Selon le média ibère, l’avenir de Xavi Simons pourrait être conditionné à l’identité de son agent. Ainsi, actuellement représenté par Rafaela Pimenta depuis la disparition de feu Mino Raiola, le joueur qui fêtera bientôt ses 20 ans pourrait rejoindre l’écurie de Vincenzo Raiola, cousin de Mino Raiola. En outre, aucun contact entre Xavi Simons et le FC Barcelone n’aurait encore eu lieu à ce jour. Le PSV souhaiterait, pour sa part, ardemment conserver son maître à jouer, au moins une saison supplémentaire. Une requête qui pourrait être entendue par le PSG. Les dirigeants rouge et bleu seraient alors enclins à lever la clause stipulée un peu plus haut à l’été 2024. Sport précise que le PSG n’acceptera pas que l’espoir batave plie bagages de manière définitive loin de la capitale française.

Toutefois, si Xavi Simons paraphe un nouveau contrat, comme désiré par le PSV, la clause du PSG sauterait par la même. Un dossier bien épineux en définitive…