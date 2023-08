L’arbitre de la rencontre Lyon / PSG dévoilé

Dimanche soir (20 h 45, Prime Video), le PSG se déplace sur la pelouse de Lyon dans le cadre de la 4ᵉ journée de Ligue 1. L’arbitre de cette rencontre a été dévoilé.

Après son premier succès de la saison contre Lens la semaine dernière (3-1), le PSG s’offre un nouveau choc dimanche soir avec le déplacement à Lyon dans le cadre de la quatrième journée de Ligue 1. Les Lyonnais réalisent un mauvais début de saison avec deux défaites et un nul. Ce classique du championnat de France sera arbitré par Monsieur Eric Wattelier. L’homme en noir sera assisté par Nicolas Danos et Valentin Evrard. Pierre Gaillouste officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Hamid Guenaoui et Cyril Gringore.

A voir aussi : L’offre du PSG à l’OL pour Bradley Barcola !

Il arbitra pour la première fois de la saison les deux équipes

Eric Wattelier sera au sifflet pour la première fois de la saison pour un match du PSG et de Lyon. La saison dernière, il avait arbitré à trois reprises le PSG pour trois victoires contre Troyes (4-3, 13e journée) et les deux rencontres contre Angers (2-0, 18e journée et 1-2, 32e journée). Il a aussi arbitré Lyon à quatre reprises pour deux succès, un nul et un revers. Depuis le début de l’exercice 2023-2024, il a arbitré deux matches et distribué six cartons jaunes. La saison dernière, il était au sifflet de 29 rencontres et a distribué 69 cartons jaunes, 3 cartons rouges et sifflé 12 penaltys.