Au PSG depuis l’été 2019, Pablo Sarabia devrait quitter le club de la capitale dans les prochaines heures. Un transfert du côté de Wolverhampton qui devrait lui permettre d’avoir plus de temps de jeu et un rôle plus important au sein d’un vestiaire de Premier League, le tout sous les ordres du coach espagnol, Julen Lopetegui.

Après une saison en prêt au Sporting Portugal en 2021/2022, Pablo Sarabia est revenu sous les cieux parisiens l’été dernier. Cependant, malgré de bonnes performances au Portugal (45 matchs, 21 buts), l’Espagnol ne parvient pas à convaincre avec le Paris Saint-Germain. En ce sens, à 30 ans maintenant, le numéro 19 Rouge & Bleu joue peu (16 matches, 6 titularisations, 536 minutes) depuis le début de la saison. C’est ainsi que celui qui a rejoint le PSG le 2 juillet 2019 pour une somme avoisinant les 18 millions d’euros devrait s’envoler pour Wolverhampton. Selon les dernières informations de Saber Desfarges, le club de Premier League serait confiant quant à l’arrivée de l’international espagnol dès ce week-end. A noter que, selon Le Parisien, Pablo Sarabia a participé normalement à la séance d’entraînement de ce vendredi.

Un transfert à 5M€ ?

Concernant la transaction entre le Paris Saint-Germain et Wolverhampton, c’est la somme de 7 millions d’euros que le club de la capitale devrait récupérer dans ce deal selon Foot Mercato. En effet, le transfert se ferait autour de 5 millions d’euros + 2 en bonus. Le site français indique par ailleurs que Pablo Sarabia est attendu dans les prochaines heures de l’autre côté de la Manche afin de passer sa visite médicale et signer son contrat. Si le montant peut paraître bas, rappelons que l’Espagnol était sous contrat jusqu’en juin 2024, et que le PSG économisera un salaire.