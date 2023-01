PSG : Mbappé et Hakimi avec le groupe, Verratti absent

En marge de la rencontre face au Stade Rennais, le PSG s’est entraîné aujourd’hui. Une séance qui donne plusieurs indications sur le groupe de Christophe Galtier qui se déplacera au Roazhon Park ce dimanche (20h45 sur Prime Video) pour jouer la 19e journée de Ligue 1 Uber Eats.

Après une dizaine de jours de repos accordés par le club de la capitale, Achraf Hakimi et Kylian Mbappé ont retrouvé le groupe Rouge & Bleu. Ce vendredi, les deux amis se sont entraîné on ne peut plus normalement avec le reste des éléments de Christophe Galtier au Camp des Loges. Une présence qui peut laisser penser que le finaliste et le demi finaliste de la dernière Coupe du Monde seront de la partie pour le Rennes / PSG de ce dimanche 15 janvier. Nos confrères du Parisien avancent en ce sens en parlant d’un « optimisme« , tout en précisant qu’il faudra attendre la séance d’entraînement de demain matin et la conférence de presse du coach du Paris Saint-Germain dans la foulée afin d’avoir une réponse définitive. Un coach qui sera ravi de retrouver ces deux éléments là, mais embêté par une importante absence.

Marco Verratti out

En effet, c’est Marco Verratti qui a été contraint de déclarer forfait pour la 19e journée de Ligue 1 Uber Eats. Absent de l’entraînement de ce vendredi, l’Italien ne devrait pas prendre part au déplacement en Bretagne dans 48 heures. Touché au quadriceps droit mardi à l’entraînement, le numéro 6 du PSG ne connaît pas la durée exact de son indisponibilité, mais encore une fois, l’optimisme est de mise selon L’Equipe, quant à sa participation au huitième de finale de Ligue des Champions aller face au Bayern Munich le 14 février prochain.