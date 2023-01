PSG : Kaïs Najeh revient sur son aventure en Rouge & Bleu

Les médias officiels du PSG ont retrouvé Kaïs Najeh afin qu’il se confie sur son actualité et ses années en Rouge & Bleu. Le titi parisien, qui évolue aujourd’hui au Qatar, est issu de la génération 2003. Il a notamment évolué avec la catégorie U19 sous les ordres de Zoumana Camara.

Kaïs Najeh, défenseur, s’est engagé l’été dernier avec le club qatari Al-Rayyan SC jusqu’en 2026. A bientôt 20 ans, le natif de Poissy (Yvelines) s’est confié sur ce choix : « J’ai signé un contrat professionnel au Al-Rayyan SC jusqu’en 2026, club de première division au Qatar. J’ai été très bien accueilli par toutes les personnes travaillant au club. Les installations sont magnifiques, tout est mis en place pour que le joueur ne pense qu’au terrain. C’est un championnat qui évolue dans le bon sens chaque année. J’ai la chance d’avoir quelques coéquipiers français, c’est d’ailleurs le seul club qatari qui en possède. Il y a notamment Steven Nzonzi (champion du monde en 2018, passé par le PSG de 1999 à 2002) et Sekou Yansané (passé par le PSG de 2021 à 2022) qui vient d’arriver en prêt. Malheureusement, je me suis blessé au ménisque pour lequel j’ai dû subir une opération. Si tout va bien, mon retour sur les terrains est prévu dans deux mois« . Un choix qu’il a fait dans le but de passer un cap et gagner en autonomie comme il l’explique lui-même : « Mon père est resté à mes côtés lors des premières semaines, ce qui a facilité mon adaptation. Mes proches viennent me rendre visite lors des vacances scolaires françaises. J’assume ce choix qui est une sorte de coup de boost pour gagner en autonomie. C’est à moi de me prendre en main pour atteindre mes objectifs. Je prends également des cours d’anglais afin de m’intégrer encore plus rapidement, car les locaux parlent l’arabe littéraire qui n’est pas le même que celui pratiqué en France. C’est important de montrer que je suis déterminé à mettre tout en œuvre pour réussir au sein du club« .

« À Paris, j’ai vécu une aventure unique et mémorable !«

Joueur du Paris Saint-Germain durant 13 ans, Kaïs Najeh est également revenu sur la saison passée durant laquelle il a évolué avec le groupe U19 de Zoumana Camara : « Tout d’abord, il impose le respect par sa très belle carrière de joueur. Ca pose les bases qui forcent le respect ! Pour ses débuts en tant qu’entraîneur principal, il réalise de bonnes choses. On peut le dire, Papus est un bon coach ! Bien que je n’étais pas dans ses premiers choix, j’ai pris mon mal en patience et j’ai travaillé sérieusement pour gagner ma place. Finalement, j’ai disputé pas mal de rencontres. Il m’a accordé sa confiance et m’a donné ma chance. Ca ne sert à rien d’être rancunier, au contraire il ne faut jamais rien lâcher. Si j’en suis là aujourd’hui, c’est qu’il y a grandement contribué. Je lui souhaite une franche réussite pour la suite de sa carrière d’entraîneur. Quant au fait de porter le maillot des U19 Nationaux du Paris Saint-Germain, c’est quelque chose ! Il s’agit de l’équipe juste en-dessous de l’équipe première, voilà pourquoi on nous disait de toujours nous tenir prêt au cas où. Tout peut aller très vite en football, on peut d’ailleurs le voir avec certains de mes potes qui ont de plus en plus de temps de jeu avec les pros« .

Image : psg.fr

Une saison 2021/2022 durant laquelle Kaïs Najeh a eu l’opportunité de s’entraîner avec le groupe professionnel : « Etant de nature plutôt timide, je peux vous assurer que je ne faisais pas le fier lors de mes premiers pas parmi toutes ses stars ! Heureusement, nous étions toujours plusieurs jeunes à nous y rendre. Presnel Kimpembe joue son rôle de grand frère à la perfection, il sait mettre à l’aise tous les Titis qui débarquent. Globalement, cela s’est toujours bien passé pour moi. Sauf quand je me retrouvais à défendre sur Kylian Mbappé et Lionel Messi… Ca allait trop vite ! Rapidement, j’ai su mettre mes émotions de côté, car il est important d’être bien concentré pour saisir sa chance. Il ne faut pas être spectateur lorsqu’on est appelé chez les pros, au contraire il faut montrer nos qualités. C’est ce qui m’a permis d’être retenu pour affronter Quevilly Rouen en match amical. Je suis entré lors de la deuxième période à la place de Sergio Ramos. Quand j’y repense, c’est une « dinguerie » ! Un rêve éveillé !« .

Un entretien à retrouver en intégralité sur le site officiel du Paris Saint-Germain.