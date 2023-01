De retour d’un bon prêt au Sporting, Pablo Sarabia a du mal à avoir du temps de jeu avec le PSG cette saison. L’Espagnol (30 ans) a expliqué qu’il aimerait jouer plus et cela devrait se passer loin de Paris.

Encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG, Pablo Sarabia joue peu cette saison avec les Rouge & Bleu (16 matches, 6 titularisations, 536 minutes). Même s’il n’a pas officiellement demander à quitter Paris cet hiver, il a fait savoir à ses dirigeants qu’il souhaitait avoir plus de temps de jeu lors de la deuxième partie de saison. Barré par la MNM, l’ancien Sévillan va devoir très certainement partir pour pouvoir jouer davantage. Ces derniers jours, on parlait de trois offres concrètes pour l’international espagnol. Deux de Premier League, une de Liga. Seul un nom de club était sorti, Wolverhampton. L’entraîneur du club anglais, Julen Lopetegui, veut absolument Sarabia et le joueur serait intéressé par une arrivée dans le club.

Wolverhampton confiant à l’idée de le voir débarquer ce week-end

Selon les informations du journaliste de Téléfoot, Saber Desfarges, un accord est en vue entre le PSG et Wolverhampton pour le transfert de Pablo Sarabia. « Les deux clubs sont en train de finaliser les derniers détails. » Le journaliste indique que Julen Lopetegui avait déjà réussi à convaincre le numéro 19 du PSG de le rejoindre en Angleterre. Saber Desfarges qui conclut en indiquant que de sources anglaises, Wolverhampton est confiant à l’idée de voir débarquer Sarabia ce week-end.