C’est désormais un secret de polichinelle : Manuel Ugarte portera la tunique rouge et bleu en 2023-2024. Une transaction entre le PSG et le Sporting qui pourrait ne pas être la dernière au cours du mercato estival.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le PSG souhaite donner un gros coup d’accélérateur afin d’avancer au plus vite sur son mercato. Milan Skriniar, qui a signé un précontrat avec le club de la capitale en janvier dernier, sera la première recrue parisienne. Le Slovaque devrait être rejoint par deux autres joueurs dans la foulée : Marco Asensio, libre du Real Madrid, et Manuel Ugarte, dans le cadre d’un transfert en provenance du Sporting pour une somme estimée à 60 millions d’euros.

Le Sporting intéressé par deux joueurs du PSG

Le PSG, qui est finalement parvenu à ses fins au sein de cet épineux dossier, a finalement pris le meilleur sur Chelsea en ce qui concerne Manuel Ugarte. Le milieu uruguayen de 22 ans devrait parapher un contrat de cinq saisons dans la ville lumière. D’ailleurs, à ce sujet, Record révèle que l’officialisation de cette arrivée ne devrait pas advenir avant le 1er juillet prochain et ce, afin que ce recrutement soit comptabilisé pour la saison prochaine. Une transaction rondement menée qui met un peu plus en exergue les bonnes relations qu’entretiennent les deux clubs. On pense notamment au prêt avec option d’achat de Nuno Mendes à l’été 2021.

Et, dans cette optique, O Jogo nous explique que d’autres mouvements pourraient bien être à prévoir entre le PSG et le Sporting lors de l’intersaison. Le club lusitanien lorgnerait ainsi avec insistance sur deux joueurs rouge et bleu. Avec le probable départ de Gonçalo Inacio, le nom d’El Chadaille Bitshiabu aurait été coché. Le titi parisien de 17 ans aurait reçu une offre de prolongation de la part de son club formateur ainsi que des avances de l’Eintracht Francfort. Le second joueur pisté ne serait autre qu’Hugo Ekitike. L’ancien rémois, qui sort d’une saison très compliquée, pourrait faire l’objet d’une proposition de prêt du Sporting. Le média portugais précise que, si l’une de ces options se concrétise, elles ne devraie pas directement entrer dans l’opération Manuel Ugarte.