Marco Asensio tout proche de rejoindre le PSG ?

Le PSG va perdre Lionel Messi cet été. L’Argentin, en fin de contrat le 30 juin, ne prolongera pas. Pour le remplacer, les noms de Bernardo Silva et Marco Asensio ont été avancés. Ce dernier serait proche de rejoindre les Rouge & Bleu.

Avec le départ acté de Lionel Messi et l’incertitude autour de Neymar, le PSG voudra se renforcer au poste de milieu offensif. Ces dernières semaines, les noms de Bernardo Silva ou bien encore Marco Asensio ont été associés au club de la capitale. En ce qui concerne l’international espagnol (27 ans), il va quitter le Real Madrid après huit ans. En fin de contrat le 30 juin, il ne va pas prolonger. Le PSG n’est pas seul dans ce dossier, Aston Villa et des clubs de Serie A s’intéresseraient aussi à lui.

A voir aussi : Le PSG pousse toujours pour Marco Asensio

Un contrat de quatre ou cinq ans ?

Ce dossier part un peu dans tous les sens ces derniers jours. Au début, on parlait de discussions avancées entre le PSG et Asensio, alors que les dernières rumeurs évoquaient d’un avantage pour Aston Villa dans ce dossier. Ce jeudi, AS fait un point sur ce dossier. Et selon les informations du quotidien sportif madrilène, l’ancien joueur de Majorque serait très proche de signer un contrat avec les Rouge & Bleu. Un contrat d’une durée de quatre ou cinq ans. Sauf retournement de situation, il devrait bien être un joueur du PSG à partir de la saison prochaine assure AS. Ce dernier indique qu’il avait plusieurs offres importantes mais c’est celle du PSG qui lui plaît le plus. Chelsea, Liverpool et Aston Villa étaient intéressés mais il privilégierait une arrivée en France. AS conclut en expliquant que le Real Madrid a tout tenté pour le convaincre de prolonger mais « la position du joueur est restée inébranlable. Il ne se sent pas à l’aise avec le rôle secondaire qu’il représente dans les démarches d’Ancelotti et pour cette raison, il a rejeté l’offre de renouvellement qui est sur la table depuis des mois. »