Mercato – Pas encore d’accord entre le PSG et Dro Fernandez

Ces derniers jours, le nom de Dro Fernandez a été associé au PSG. On annonçait un accord entre le joueur et le club de la capitale. Mais ce ne serait finalement pas le cas.

Depuis l’arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG, le club de la capitale a décidé de changer sa méthode dans le recrutement. Fini l’achat de superstars, les dirigeants parisiens misent désormais sur des jeunes joueurs qui se développeront au sein du PSG. Ces derniers jours, le nom de Dro Fernandez a été avancé. Actuel joueur du Barça, le jeune milieu de terrain (18 ans) souhaiterait quitter son club formateur. Selon plusieurs sources, le PSG serait prêt à lever sa clause libératoire de six millions d’euros et aurait trouvé un accord avec le joueur pour un contrat de quatre ans et demi, soit jusqu’en juin 2030.

Le PSG discute encore avec le FC Barcelone

Mais selon les informations d’Olivier Tallaron, journaliste spécialiste du PSG pour Canal Plus, le club de la capitale n’a pour l’instant trouvé aucun accord avec Dro Fernandez. Le journaliste indique également que Paris discute toujours avec le FC Barcelone pour le jeune milieu de terrain. Ce dossier devrait encore alimenter l’actualité mercato du PSG jusqu’à la fin du mois de janvier.