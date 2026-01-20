La connexion portugaise qui fait la réussite du PSG

Le PSG se déplace au Portugal ce mardi soir pour y défier le Sporting CP en Ligue des champions. Un pays que connaît très bien quatre joueurs du PSG, qui sont des rouages essentiels de l’équipe de Luis Enrique.

Ces dernières années, le PSG a souvent pioché dans le championnat portugais pour se renforcer. Nuno Mendes en 2021, Vitinha en 2022, Gonçalo Ramos en 2023 et Joao Neves en 2024. Il est encore associé à plusieurs joueurs portugais du championnat lusitanien. Comme le rapporte RMC Sport, les quatre internationaux portugais ont réussi à se rendre indispensables d’abord sur le terrain. Vitinha est devenu le premier relais de Luis Enrique. « C’est lui qui endosse le plus souvent le costume de porte-parole de son entraîneur. Même s’il a connu un peu de fatigue musculaire en ce début d’année, João Neves garde lui une influence énorme dans le cœur du jeu parisien à seulement 21 ans. »

Leur simplicité soulignée

Nuno Mendes est encore aujourd’hui le meilleur joueur à son poste. Et que dire de Gonçalo Ramos qui s’est transformé en « supersub » ces derniers mois, avance le média sportif. Le numéro 9 du PSG a souvent été annoncé sur le départ ces derniers mois, mais n’a, à date, pas fait part de ses envies d’ailleurs à sa direction. Reste à savoir s’il peut se contenter de ce temps de jeu, se demande RMC Sport. Il y a des chances qu’il prolonge, mais il pourrait aussi demander un départ l’été prochain, assure le média sportif. « Au Campus PSG, au quotidien, ces quatre hommes font toujours l’unanimité. Ils s’entendent bien avec tout le monde. De l’agent de sécurité à l’intendant en passant par l’agent d’entretien. Cette attitude toujours très positive vient participer à la vie du vestiaire qui reste très bonne », souffle un habitué du centre d’entraînement au média. Aucune source contactée par RMC Sport ne glisse un mot négatif sur les internationaux portugais. Mais un adjectif revient avec insistance: « simplicité« . Dernière preuve de cette intégration réussie, les quatre hommes parlent aujourd’hui français parfaitement après avoir pris des cours avec une professeure présente à Poissy.