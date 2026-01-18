Mercato – Accord total entre le PSG et Dro Fernandez

Le PSG se rapproche de sa première recrue du mercato hivernal. Il a trouvé un accord avec Dro Fernandez. Ce dernier devrait rapidement passer sa visite médicale.

Le PSG va se renforcer lors de ce mercato hivernal. Vendredi soir, une rumeur venue d’Espagne expliquait que le club de la capitale était proche de s’offrir les services de Dro Fernandez, pépite du FC Barcelone. Le jeune milieu de terrain (18 ans) ayant fait savoir à ses coéquipiers qu’il comptait quitter son club formateur pour rejoindre les champions d’Europe. Une information qui a été confirmée en France. Ce dossier express devrait très rapidement se conclure. En effet, selon les informations de Florian Plettenberg, un accord total a été trouvé entre le PSG et Dro Fernandez sur son futur contrat. Le journaliste pour Sky Sport Deutschland indique que le joueur va signer un contrat de longue durée avec les Rouge & Bleu, sans donner plus de précisions. Le PSG va lever sa clause libératoire de six millions d’euros. Sa visite médicale et la signature de son contrat seraient imminentes, assure Florian Plettenberg. Ce dernier indique que Luis Enrique et Nasser al-Khelaïfi l’ont convaincu de quitter le Barça pour rejoindre le PSG.

À lire aussi : Mercato PSG – Un contrat jusqu’en 2030 pour Dro Fernandez

Malgré les intérêts d’autres clubs, il ne voulait que le PSG

De son côté, Fabrizio Romano explique que le PSG devrait finaliser l’accord avec Dro Fernandez et son agent, Ivan de la Pena, d’ici la semaine prochaine. Le journaliste spécialiste du mercato indique qu’il y a un accord verbal entre les deux parties. Le Borussia Dortmund et Manchester City, intéressés par le joueur, n’ont jamais entamé de négociations avancées, assure Fabrizio Romano. Ce dernier conclut en expliquant qu’il n’y a jamais eu que le PSG dans l’esprit de Dro Fernandez au moment de penser à un départ du FC Barcelone.