Les récentes déclarations de la Maire de Paris, Anne Hidalgo, sur le refus de vendre le Parc des Princes, a provoqué de nombreuses réactions aussi bien au PSG que chez les observateurs de football.

Désireux d’avoir son propre stade depuis plusieurs années, le PSG avait pour objectif de racheter le Parc des Princes. Cependant, le dernier discours tenu par la Maire de Paris, Anne Hidalgo, a mis fin aux espoirs des dirigeants parisiens, qui réfléchissent désormais à trouver un nouveau terrain pour construire leur propre stade. Mais pour plusieurs supporters et observateurs de football, il est difficile voire inimaginable de dissocier le PSG du Parc des Princes. Interrogé à ce sujet dans son émission Rothen s’enflamme, l’ancien Parisien, Jérôme Rothen, a critiqué le discours ferme tenu par l’édile.

« Comment Hidalgo peut mettre le club en danger comme ça »

« Alors que ses prédécesseurs ont toujours été proches du PSG, connaissent le patrimoine de Paris et savent que le PSG a une importance folle dans ce patrimoine, je me demande comment Anne Hidalgo peut être aussi ferme avec des gens qui ont investi énormément d’argent depuis plusieurs années et qui ont rafraîchi et dynamisé le Parc des Princes pour qu’il ait une belle gueule. Le club doit encore progresser de ce côté-là pour développer la marque Paris Saint-Germain et cela passe par un investissement impressionnant. Comment la maire de Paris peut mettre le club et les Parisiens en danger comme ça. La plupart des Parisiens sont supporters du PSG et ils connaissent l’importance du Parc des Princes. C’est un stade historique et mythique. Quand tu aimes ce club, on n’imagine pas une seconde voir le PSG évoluer dans un autre stade, mais elle nous oblige à ça aujourd’hui. Et c’est ça que je trouve inadmissible (…) Ce qui est sûr, c’est qu’il y a à-peu-près 100M€ à mettre dans le Parc des Princes pour qu’il puisse continuer à recevoir beaucoup de monde. Je trouve déjà que c’est inadmissible de ne pas le dire aux Parisiens. Mais Madame Hidalgo, si le Paris Saint-Germain doit partir, et vous les obligez aujourd’hui à partir, votre Parc des Princes ne vaut plus rien. Alors, si elle a une stratégie différente, c’est-à-dire de faire une affaire immobilière de ce Parc des Princes, là c’est autre chose. Mais là, on ne parle plus de patrimoine, on parle juste de milliards que peut recevoir la Mairie de Paris juste en faisant un projet immobilier. Mais ce qui est sûr, c’est que ça ne sent pas la passion du football et du PSG, et Madame Hidalgo, si vous étiez Parisienne, vous connaissez l’importance du Paris Saint-Germain pour la ville de Paris. »