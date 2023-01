Revue de Presse PSG : Galtier, mercato, match amical…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 17 janvier 2023. Comment le PSG et Christophe Galtier comptent rebâtir le collectif avant la Ligue des champions, pas de folie sur le mercato hivernal des Rouge & Bleu, la belle somme que rapportera le match amical en Arabie saoudite…

Dans son édition du jour, L’Equipe se demande comment le PSG peut rebâtir son collectif à un mois du match face au Bayern Munich en Ligue des champions (14 février / 8 mars). Après la défaite face au Stade Rennais (1-0) ce dimanche, la deuxième d’affilée à l’extérieur après celle contre le RC Lens (3-1), Christophe Galtier a haussé le ton suite à la mauvaise prestation de ses joueurs. « Le club avait anticipé de longue date que le calendrier particulier de la saison bouleverserait son cheminement et, s’il est mécontent des récentes prestations, il ne s’alarme pas. » Mais depuis la reprise de la compétition, le club parisien est méconnaissable et la mini-tournée dans le Golfe persique ne pouvait pas plus mal tomber. Christophe Galtier proposera des séances vidéo à ses joueurs « avec l’objectif de réveiller son groupe en montrant par l’image les dysfonctionnements récents », rapporte L’E. Il voudra montrer la différence d’investissement par rapport au début de saison de ses joueurs mais aussi le manque de connexion entre le milieu et l’attaque lors des dernières rencontres.

Autre point à souligner, l’état physique du groupe. Depuis peu, Christophe Galtier peut compter sur un groupe presque au complet au Camp des Loges, à l’exception de Presnel Kimpembe et Nuno Mendes. Après une coupure de presque deux mois en raison de la Coupe du monde, « l’idée est maintenant de replonger tout le monde dans le même bain, de retrouver des habitudes communes, bref des automatismes et des repères » et cela pourrait se matérialiser par un retour du 4-4-2 losange qui avait donné satisfaction à l’automne. Ces derniers jours, certains joueurs ont déçu le staff du PSG à l’image de Neymar Jr. Peu inspiré lors des matches face à Angers et Rennes, le Brésilien avait fait moins d’effort et n’était pas inspiré avec le ballon. « Un constat qui pourrait pousser Galtier à mettre l’une de ses stars sur le banc ? Ce n’est pas la volonté du staff, qui souhaite continuer à rester dans une logique pédagogique », rapporte L’E. « Les joueurs, dont Neymar, ne sont pas à 100% physiquement, glisse-t-on en interne. « Ney a besoin d’être capable d’accélérer pour faire la différence. On n’est pas inquiets, mais on doit rectifier certaines choses collectivement. »

Le quotidien sportif évoque aussi le match amical organisé en Arabie saoudite ce jeudi. Et cette rencontre face à une sélection de joueurs des clubs saoudiens d’Al-Nassr et Al-Hilal va rapporter un peu plus de 10M€ au PSG. Une manne financière non-négligeable après le déficit record de 370M€ de la saison passée, et celui de cette année qui sera aussi conséquent. « Le PSG a d’ailleurs budgété cette somme de 10M€ dans ses comptes de la saison 2022-2023. »

De son côté, Le Parisien se demande aussi comment Christophe Galtier peut remobiliser ses joueurs après un début d’année 2023 compliqué. Confronté à ses premières difficultés depuis son arrivée sur le banc l’été dernier, le technicien français se donne deux semaines pour remettre en forme ses troupes. L’entraîneur parisien s’attendait à connaître des turbulences post-Coupe du monde suite au retour au compte-gouttes des internationaux dans des états de forme physique et mental disparates. « Neymar est le joueur le plus touché dans les deux aspects. » Blessé à la cheville pendant la Coupe du monde, le Brésilien part de plus loin et mettra donc plus de temps à retrouver son niveau. Depuis la fin du Mondial, l’effectif parisien ne s’est entraîné que deux fois ensemble. « Christophe Galtier le constate depuis le retour progressif de ses Mondialistes : les séances d’entraînement ont baissé de niveau. » Même si ce n’était pas son idée première, le coach parisien a décidé de repasser à un schéma à trois pour redonner un cadre à certains joueurs, mais « l’idée n’a pas eu les effets escomptés parce que physiquement, sa troupe paraît encore trop hétérogène. »

En interne, on considère les deux prochaines semaines comme essentielles avec pour objectif de rendre le groupe plus homogène sur le plan athlétique. Le coach parisien n’a pas de doute sur le niveau de ses joueurs, surtout à l’approche de la Ligue des champions. « Le travail physique et tactique va donc rythmer les prochaines séances afin que l’effectif retrouve son point d’équilibre », note LP. Lors de la reprise de l’entraînement ce mardi, Christophe Galtier et Luis Campos vont réclamer calmement mais fermement une remobilisation des troupes. « Le passé, c’est le passé. Maintenant, chacun doit se reconnecter sur la saison en cours », souffle-t-on au centre d’entraînement.

Le quotidien francilien évoque aussi le mercato du PSG suite au prochain départ de Pablo Sarabia. En effet, alors que le transfert de l’Espagnol vers Wolverhampton (5M€ plus des bonus) se précise, le club parisien compte activer quelques pistes pour le remplacer. « Le PSG n’exclut pas de lui trouver un remplaçant d’ici la clôture du marché des transferts », le 31 janvier prochain. Luis Campos, a activé ses réseaux pour chercher la perle rare. Mais il dispose d’une marge financière restreinte, voire nulle, en raison du fair-play financier. Avec la vente de Pablo Sarabia, le conseiller sportif des Rouge & Bleu pourrait donc réinjecter cette somme dans le recrutement d’un joueur offensif, qui ne sera ni Victor Osimhen, ni João Felix. Concernant le premier cité, il est très apprécié du duo Galtier-Campos après une expérience commune à Lille en 2019-2020. Cependant, le prix de 140M€ demandé par le Napoli est impossible pour le PSG, qui ne peut en l’état qu’aligner entre 10M€ et 15M€ pour un renfort. Concernant João Felix, Luis Campos apprécie le profil mais ne s’est jamais positionné sur ce dossier. Le Portugais a finalement rejoint en prêt payant Chelsea.